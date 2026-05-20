Lâm Đồng: Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 3 phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam, Cư Jút 20/05/2026 17:55

(PLO)- Sở Nội vụ đề nghị tỉnh có văn bản chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập 3 phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình đề xuất chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập đơn vị hành chính phường đối với các xã: Đức Trọng, Cư Jút, Hàm Thuận Nam.

Một góc xã Đức Trọng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 6755 của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026: UBND các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND xã, UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 5-6-2026.

Đến nay, UBND các xã Đức Trọng, Cư Jút và Hàm Thuận Nam đã trình UBND tỉnh dự thảo Đề án thành lập đơn vị hành chính phường theo kế hoạch, Sở Nội vụ đã tổng hợp Đề án chung của tỉnh và ban hành văn bản lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan.

Để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, Sở Nội vụ đề xuất chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập đơn vị hành chính phường thuộc địa bàn các xã Đức Trọng, Cư Jút và Hàm Thuận Nam.

Như PLO đã đưa, Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026 chỉ có 3 xã gồm Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét thành lập phường.

Xã Cư Jút có số điểm cao nhất.

Được biết, tiêu chuẩn để một xã được nâng cấp thành phường được đánh giá rất chặt chẽ với nhiều điều kiện về dân số, kinh tế, hạ tầng và tỷ lệ đô thị hóa.

Cụ thể, đơn vị hành chính muốn thành lập phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên tối thiểu 5,5 km²; giữ vai trò là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng, cấp tỉnh hoặc tiểu vùng.

Ngoài ra, tỷ lệ dân số đô thị phải đạt từ 50% trở lên; tổng thu ngân sách địa phương phải bảo đảm cân đối với tổng chi ngân sách. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP phải đạt từ 70% trở lên; lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân toàn tỉnh trong 3 năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân của tỉnh.

Theo lộ trình, trước ngày 18-5-2026, UBND các xã phải hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để trình UBND tỉnh xem xét và tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Xã Hàm Thuận Nam có số điểm thứ 2 trong 3 xã.

Sau đó, Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổng hợp, hoàn thiện Đề án chung để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30-5-2026.

Đến trước ngày 15-6-2026, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện hồ sơ gửi Chính phủ và Bộ Nội vụ xem xét theo quy định.

Qua chấm điểm các tiêu chí, tiêu chuẩn, Cư Jút có số điểm cao nhất: 90.31 điểm/75 điểm; Hàm Thuận Nam xếp kế tiếp với 84.00 điểm/75 điểm và Đức Trọng có 77.25 điểm/75 điểm.

