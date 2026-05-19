Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 19/05/2026 17:36

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản 530/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Văn bản nêu đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 79. Việc này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 05 và Thông báo 239.

Mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tuy nhiên khối lượng công việc phải hoàn thành hiện còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều.

Do đó, để bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh, thành phố tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thường xuyên.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, báo cáo không đúng thực chất.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 05 và Thông báo 239; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng.

Bộ NN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ này cũng được yêu cầu phát huy vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.