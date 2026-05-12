Đề xuất cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, nhân lực để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao 12/05/2026 15:33

(PLO)- Yêu cầu nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất với lĩnh vực công nghệ cao, Phó Thủ tướng lưu ý, xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm phải chặt chẽ, tránh bị lợi dụng chính sách.

Ngày 12-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp nghe Bộ KH&CN cùng các bộ, cơ quan liên quan báo cáo về dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.

Đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, nhân lực

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Luật Công nghệ cao, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 57 xác định KHCN là động lực tăng trưởng mới của đất nước, vì vậy cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Nếu khâu thực thi chính sách không quyết liệt, hiệu quả thì sẽ khó tạo được động lực thu hút doanh nghiệp tham gia.

Theo Bộ KH&CN, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghệ cao về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Dự thảo cũng quy định tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; tiêu chí nhân lực công nghệ cao; chính sách thu hút nhân lực công nghệ cao.

Bên cạnh đó là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về công nghệ cao; chính sách hỗ trợ về thuế, nhân lực; hỗ trợ về sở hữu trí tuệ và thương mại hoá kết quả nghiên cứu…

Nêu ý kiến, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng nếu được xây dựng và triển khai hiệu quả, nghị định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội tham gia vào các dự án công nghệ cao.

Đây là những dự án có tính nền tảng, đóng vai trò then chốt trong việc tạo đột phá về năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Theo Bộ Tài chính, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với quy định hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cũng nhất trí với quan điểm cần xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ ở mức cao đối với lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các công nghệ chiến lược.

Cùng với các chính sách ưu đãi, theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, cần có cơ chế hậu kiểm chặt chẽ nhằm kiểm soát, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách. Việc triển khai cũng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Có cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, tránh lợi dụng chính sách

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần bổ sung các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở cho chuyên gia, cơ chế đặt hàng và ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước.

Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng và các ưu đãi tài chính để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển trong lĩnh vực có tính rủi ro cao nhưng mang ý nghĩa chiến lược này.

Phó Thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược là người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc, cống hiến cho đất nước. Theo ông, chính sách cần đủ hấp dẫn để các chuyên gia đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh… sẵn sàng quay trở về.

Nhấn mạnh các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội, song Phó Thủ tướng lưu ý việc xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm phải chặt chẽ nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng.

Bộ KH&CN cũng được giao xây dựng bộ tiêu chí chặt chẽ nhưng thủ tục phải đơn giản, dễ tiếp cận.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị định trong thời gian sớm nhất để trình thẩm định, lấy ý kiến theo quy định.