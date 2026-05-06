Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm 06/05/2026 15:11

(PLO)- Theo Quyết định, Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30-4-2026 về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây là cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác gồm: công nghệ mạng di động thế hệ sau; robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Cùng với danh mục công nghệ, Chính phủ cũng ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, được chia thành hai nhóm lớn.

Nhóm thứ nhất là các sản phẩm đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nổi bật có mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành; AI camera xử lý tại biên; nền tảng bản sao số; nền tảng điện toán đám mây; thiết bị và hệ thống mạng di động 5G/5G-Advanced; robot công nghiệp; nền tảng sản xuất thông minh; giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thực hành tại phòng thí nghiệm robot hiện đại bậc nhất vừa được trường đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Ảnh: ICC.

Danh mục cũng nhấn mạnh các sản phẩm công nghệ sinh học và y sinh như vaccine thế hệ mới dùng cho người; liệu pháp tế bào; hệ thống sản xuất sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D; hệ thống cảm biến sinh học thông minh; giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen.

Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm gồm pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp (BESS); hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh; hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon; vật liệu tiên tiến phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Cụ thể gồm chip chuyên dụng; truyền thông, tính toán và cảm biến lượng tử; công nghệ khai thác, chế biến sâu khoáng sản, dầu khí và đất hiếm; công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi; lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR); vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất; nền tảng công nghiệp và hệ thống tích hợp cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

Theo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật các danh mục này phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 và thay thế Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.