Ông Putin doạ trừng phạt chủ mưu vụ tấn công đẫm máu ở Luhansk 02/06/2026 06:55

Ngày 1-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng tất cả những kẻ chủ mưu vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ký túc xá trường Đại học Sư phạm Quốc gia Luhansk ở thị trấn Starobelsk (tỉnh Luhansk) sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng và không thể tránh được, theo đài RT.

Vụ tấn công vào khu vực trường này xảy ra vào ngày 22-5. Lúc đó, nhiều UAV đã tấn công vào kí túc xá của trường vào đêm khuya khi 86 học sinh, từ 14 đến 18 tuổi, đang ngủ bên trong. Hậu quả là tòa nhà bị sập một phần, 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh. Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 1-6, ông Putin đã có cuộc gặp với nhiều quan chức cấp cao, trong đó có lãnh đạo Uỷ ban Điều tra Nga Aleksander Bastrykin, Tổng công tố Aleksander Gutsan và lãnh đạo tỉnh Luhansk Leonid Pasechnik. Cuộc họp xoay quanh việc điều tra vụ tấn công này và các phương án hỗ trợ những người bị thương và gia đình của những người thiệt mạng.

Tổng thống Nga cực lực lên án vụ tấn công này và khẳng định những kẻ gây ra vụ việc “phải nhận hình phạt thích đáng và điều đó là không thể tránh khỏi”. Ông Putin cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình bị ảnh hưởng và kêu gọi các quan chức quan tâm hết sức tới cá nhân và gia đình những người bị nạn.

Hình ảnh các nạn nhân vụ tấn công được dựng lên tại Đại học Sư phạm Quốc gia Luhansk ngày 25-5. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga gọi đây là "tội ác đẫm máu" do Kiev gây ra. Ông Putin cáo buộc lãnh đạo Ukraine đã “quyết định mở ra một chương mới trong chuỗi tội ác” và thêm một chiều kích mới cho toàn bộ cuộc xung đột. Ông nói thêm rằng đây là sự lựa chọn của Kiev và cho biết các biện pháp trả đũa sẽ được thảo luận trong phần họp kín.

Sau vụ việc chết người này, Moscow tuyên bố sẽ mở các cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và trung tâm ra quyết định của Kiev để trả đũa, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraine.

Về phần mình, Kiev phủ nhận việc đứng sau vụ tấn công vào trường học này. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã đưa ra những thông tin khác nhau về vụ tấn công, từ việc nói rằng ký túc xá đó thực chất là một sở chỉ huy của đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga cho đến việc khẳng định Moscow bịa đặt ra vụ thảm sát này.