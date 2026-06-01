Pháp: Bạo loạn sau khi PSG vô địch Champions League, 780 người bị bắt 01/06/2026 07:24

(PLO)- Cảnh sát đã bắt giữ 780 người liên quan các cuộc đụng độ bạo lực ở Paris và các thành phố khác của Pháp sau khi Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Arsenal để giành chức vô địch Champions League.

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) tại trận chung kết UEFA Champions League tối 30-5 đã dẫn tới các cuộc đụng độ bạo lực ở Paris và các thành phố của Pháp.

Cảnh sát đã bắt giữ 780 người liên quan đến các cuộc đụng độ, riêng khu vực Paris là 480 người, theo tờ The Guardian.

Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một cổ động viên PSG trên đại lộ Champs Élysées ở Paris. Ảnh: Jérôme Gilles/ NurPhoto/Shutterstock

Trong cuộc họp báo ngày 31-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết 57 sĩ quan bị thương, hầu hết chỉ bị thương nhẹ, khi người hâm mộ bóng đá đốt lửa và phá hoại các cửa hàng. Một nhóm nhỏ thậm chí còn cố gắng xông vào một đồn cảnh sát ở Paris.

Ông Nuñez cho biết tình hình nhìn chung đã được kiểm soát. Ông nói rằng “hầu hết các hoạt động ăn mừng diễn ra trong hòa bình” trên khắp thủ đô nước Pháp, đồng thời lưu ý rằng các sự cố xảy ra ở khu vực Champs Élysées và gần sân vận động Parc des Princes của PSG ở phía tây Paris.

Ông Nuñez nói rằng các vụ việc xảy ra ở khoảng 15 thành phố trên khắp nước Pháp, mô tả “một đến hai” cửa hàng bị phá hoại ở những thành phố khác ngoài Paris.

Văn phòng công tố Paris cho biết 277 người đã bị tạm giam chính thức, trong đó có 82 người vị thành niên, với các cáo buộc phạm tội. Hầu hết là tội hành hung cảnh sát, trong khi các cáo buộc khác bao gồm trộm cắp, phá hoại và gây rối trật tự công cộng.

Văn phòng công tố Paris cho biết 1 thanh niên đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn xe máy trong bối cảnh bạo lực. Ngoài ra, 1 thiếu niên 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm tại quận 16 của thủ đô Paris. Các cơ quan tư pháp đã mở điều tra đối với cả 2 vụ việc.