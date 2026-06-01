Chiến sự Nga-Ukraine 1-6: Ukraine tập kích loạt vị trí chiến lược của Nga 01/06/2026 05:43

(PLO)- Quân đội Ukraine cho biết nước này đã liên tiếp tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào trung tâm hậu cần, nhà máy lọc dầu,... của Nga vào cuối tuần qua.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tập kích liên tục của Ukraine.

Ukraine tấn công loạt vị trí chiến lược trên lãnh thổ Nga

Ngày 31-5, Trung đoàn 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine cho biết lực lượng này đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một số kho quân sự đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Nga ở tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

"Các địa điểm tấn công nằm ở giao lộ của các tuyến đường sắt và mạng lưới đường bộ chính. Nói cách khác, các cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm hậu cần trọng yếu mà đối thủ đã tập trung nhân lực và nguồn lực cho các hoạt động tấn công tiếp theo” - Trung đoàn 413 viết trên mạng xã hội Facebook.

Ukraine tấn công loạt vị trí chiến lược trên lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Ảnh: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Telegram

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Ngày 31-5, Quân đoàn 3 của Ukraine thông báo UAV của nước này đã giành quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng của Nga tại các khu vực thuộc tỉnh Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov, cùng với một số cơ sở công nghiệp dầu mỏ trên lãnh thổ Nga vào ngày 31-5.

Chiến dịch được thực hiện bởi các phi công của Trung tâm Hệ thống Không người lái Độc lập số 1 phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, tình báo quân sự và các đơn vị khác của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có một vụ cháy lớn tại cơ sở này, đồng thời nói rằng nhà máy lọc dầu là một trong những cơ sở trọng điểm trong khu vực và là một phần của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

Nhà máy có công suất chế biến khoảng 7 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất xăng, dầu diesel và các loại nhiên liệu khác được sử dụng một phần để hỗ trợ hậu cần quân sự của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine

Trước đó, vào sáng sớm 31-5 Tỉnh trưởng tỉnh Saratov - ông Roman Busargin cảnh báo về một cuộc tấn công bằng UAV có thể xảy ra trong khu vực và cho biết hệ thống phòng không có thể được kích hoạt. Sau đó, ông Busargin nói rằng cuộc tấn công đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng dân sự, và không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Cũng trong ngày 31-5, Ukraine đã tấn công Trạm Sản xuất và Phân phối Tuyến tính Lazarevo ở tỉnh Kirov của Nga (đây là nơi bơm dầu thô qua đường ống chính Surgut–Gorky–Polotsk), cũng như tấn công vào một kho nhiên liệu và chất bôi trơn ở thị trấn Matveyev Kurgan thuộc tỉnh Rostov.

Lực lượng Đặc nhiệm của Ukraine cũng đã tấn công kho dầu Agroproduct ở Matveyev Kurgan (tỉnh Rostov), bao gồm các bể chứa lớn, các nhà ga bốc dỡ đường bộ và đường sắt, và một trạm bơm.

Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin các cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào cuối tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới hậu cần dân sự của Ukraine, phá hủy hoàn toàn một trung tâm phân phối lớn của Nova Poshta ở Dnipro và tấn công một chi nhánh khác nằm cạnh một trạm xăng ở Slovyansk.

Nga tố UAV Ukraine hiện diện liên tục tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Ngày 31-5, Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - ông Yury Chernichuk nói với hãng thông tấn TASS rằng UAV của Ukraine gần như liên tục hiện diện trong khu vực xung quanh nhà máy.

Theo ông Chernichuk, hoạt động của UAV cũng được ghi nhận ở mức cao trên bầu trời Energodar - TP vệ tinh của nhà máy điện hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: TASS

Trước đó một ngày, Giám đốc điều hành của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom - ông Aleksey Likhachev cáo buộc UAV Ukraine đã tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow đang kiểm soát, gây ra một lỗ thủng trong phòng máy của một trong các tổ máy thuộc nhà máy này, theo đài RT.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói rằng những nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ phía Kiev cho thấy nước này sẵn sàng dùng đến bất kỳ hình thức khiêu khích nào trong lúc tuyệt vọng.

"Những nỗ lực tấn công nhà máy diễn ra trong suốt cả tháng cho thấy đây là những hành động có chủ đích, thể hiện sự sẵn sàng dùng đến bất kỳ hình thức khiêu khích nào trong lúc tuyệt vọng, bất chấp hậu quả đối với hàng triệu người dân” - nhà ngoại giao Nga cáo buộc.

Trên diễn biến chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 216 UAV của Ukraine trên 10 khu vực của Nga, bao gồm tỉnh Saratov, cũng như trên bán đảo Crimea và Biển Azov.

Theo tính toán của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã giải phóng 63 khu dân cư trong vùng tác chiến đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 5.

Cụ thể, lực lượng Nga đã giải phóng 21 khu dân cư ở Kharkov, 19 khu ở Donetsk, 14 khu ở Sumy, 6 khu ở Zaporozhye và 3 khu ở Dnepropetrovsk.