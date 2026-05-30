Ông Putin họp báo từ Kazakhstan, nói về Ukraine và NATO 30/05/2026 17:41

Ngày 29-5, trong khuôn khổ chuyến thăm Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin có buổi họp báo. Trong sự kiện, ông Putin đề cập nhiều vấn đề, bao gồm cập nhật tình hình xung đột Ukraine và căng thẳng giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đài RT.

Về xung đột tại Ukraine, ông Putin cho biết cuộc xung đột đang gần kết thúc khi quân đội Nga tiếp tục tấn công trên tất cả mặt trận, nhưng không đề cập thời gian cụ thể.

“Tình hình trên chiến trường cho thấy có lý do để tin rằng [xung đột] đang đi đến hồi kết” – ông nói.

Theo tổng thống Nga, dù Moscow duy trì “một số liên lạc nhất định”, nhưng hiện tại các bên không có cuộc đàm phán hòa bình nào.

Về quan hệ với NATO, Tổng thống Putin nhắc lại quan điểm rằng Nga không có ý định tấn công các thành viên NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Ông Putin lập luận các nhà lãnh đạo phương Tây đang sử dụng cuộc xung đột để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự “phi lý”.

“Họ không nên đánh lừa người dân của mình” – ông nói.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng Nga có khả năng “san bằng” bất kỳ quốc gia nào cố gắng tấn công nước này.

Liên quan vụ Romania cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) của Moscow đã đâm xuống tòa chung cư ở TP Galati (phía tây Romania) hôm 29-5, ông Putin kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra khách quan về vụ việc.

Phía Ukraine và NATO chưa bình luận về những phát biểu này của ông Putin.