Điện Kremlin: Ông Putin và ông Trump có thể gặp nhau vào tháng 11 21/05/2026 08:07

Ngày 20-5, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng cho biết hiện cuộc gặp chưa được lên kế hoạch, theo đài RT.

Tổng thống Putin, người vừa kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Trung Quốc, đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18 và 19-11.

Ông Trump, người cũng tới Trung Quốc vào tuần trước, được cho là đã phát tín hiệu rằng ông cũng có ý định tham gia.

“Tổng thống của chúng tôi đã xác nhận sẽ tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tôi nghĩ rằng, trong mọi trường hợp, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều có mặt tại Trung Quốc, họ có lẽ sẽ gặp nhau và tổ chức một cuộc họp nào đó” - ông Ushakov nói với các phóng viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8-2025. Ảnh: WHITE HOUSE

Trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm rằng “cho tới nay điều này vẫn chưa được thống nhất, nhưng với triển vọng [hai nhà lãnh đạo đều đến Trung Quốc] tồn tại, khó có khả năng bất kỳ bên nào sẽ từ chối”.

Một cuộc gặp tiềm năng tại Trung Quốc sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska vào tháng 8-2025 - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng được cả hai bên mô tả là mang tính xây dựng.