Chiến sự Nga-Ukraine 20-5: Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga; Moscow tuyên bố gây tổn thất lớn cho Kiev trên chiến trường 20/05/2026 08:25

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga; Moscow tuyên bố gây tổn thất lớn cho Ukraine trên chiến trường.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga và trạm bơm dầu

Ngày 19-5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nước này đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và một trạm bơm dầu vào các ngày 18 và 19-5, theo tờ Kyiv Independent.

Theo phía Ukraine, lực lượng nước này đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez tại TP Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod, nơi ghi nhận một vụ hỏa hoạn trong khuôn viên cơ sở vào ngày 18-5.

Hình ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố ngày 19-5, trong đó xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và một trạm bơm dầu.

Ngày 19-5, Ukraine tiếp tục tấn công trạm bơm dầu Yaroslavl-3 gần khu dân cư Semibratovo thuộc tỉnh Yaroslavl. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Cơ quan này nhấn mạnh đây là “một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất Liên bang Nga”, với công suất chế biến khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm.

Theo quân đội Ukraine, cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không “phục vụ nhu cầu của lực lượng Nga”.

Trước đó cùng ngày 19-5, truyền thông và giới chức địa phương Nga cho biết đã có các vụ nổ tại thành phố Yaroslavl sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Tỉnh trưởng tỉnh Yaroslavl - ông Mikhail Yevrayev xác nhận khu vực bị tấn công và thông báo hạn chế giao thông trên một tuyến cao tốc trọng điểm hướng về Moscow. Giới chức địa phương cũng tạm thời đóng một phần tuyến đường và khuyến cáo người dân tránh khu vực.

Ukraine nói Nga không kích 2 tỉnh biên giới, nhiều thương vong

Giới chức Ukraine ngày 19-5 nói rằng Nga tấn công các tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine vào sáng 19-5, khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 33 người bị thương.

Lực lượng Nga đã phóng tên lửa đạn đạo vào thành phố Pryluky thuộc tỉnh Chernihiv và tấn công cộng đồng Hlukhiv ở tỉnh Sumy bằng UAV.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các đợt không kích quy mô lớn trên khắp Ukraine, đồng thời gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Tại Pryluky, vụ tấn công xảy ra khoảng 10 giờ sáng 19-5 theo giờ địa phương, sau khi Không quân Ukraine cảnh báo nguy cơ tên lửa đạn đạo nhắm vào thành phố.

Chính quyền quân sự tỉnh Chernihiv cho biết tên lửa rơi gần một cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố, gây thiệt hại cho khu dân cư và thương mại xung quanh, bao gồm trung tâm mua sắm, cửa hàng, nhà thuốc, cơ sở giáo dục, chung cư, nhà dân và hơn 30 phương tiện.

Cùng thời điểm, Nga cũng tấn công cộng đồng Hlukhiv ở tỉnh Sumy bằng UAV, khiến 2 người đàn ông 52 và 58 tuổi thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Theo Viện Kiểm sát tỉnh Sumy, hai UAV đã đánh trúng cơ sở hạ tầng dân sự tại quận Shostka vào khoảng 10 giờ sáng, gây hư hại các tòa nhà hành chính và chung cư ở Hlukhiv.

Hai tỉnh Chernihiv và Sumy, giáp biên giới Nga với chiều dài lần lượt khoảng 230 km và 560 km, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công xuyên biên giới trong suốt cuộc chiến do vị trí gần lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố gây tổn thất lớn cho Ukraine trên chiến trường

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 19-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm tác chiến của nước này đã gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Ukraine tại nhiều khu vực trên toàn tuyến giao tranh, theo hãng thông tấn TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc cho biết đã tiến hành các đòn đánh vào lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Kharkiv và hướng Sumy, bao gồm gần Rubezhnoye, Ryasnoye, Budarki, Bachevsk, Volnaya Sloboda và Sapselye.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo đã cải thiện vị trí chiến thuật, gây thiệt hại khoảng 190 binh sĩ Ukraine. Phía Nga cho biết đã phá hủy 4 xe bọc thép, 21 phương tiện cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến cùng nhiều khí tài khác tại các khu vực thuộc Donetsk và Kharkov.

. Nhóm tác chiến phía Nam tuyên bố giành được các vị trí có lợi, gây tổn thất khoảng 160 binh sĩ Ukraine. Các lực lượng Nga phá hủy 3 xe bọc thép, 25 phương tiện cơ giới, 4 khẩu pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử tại các khu vực thuộc Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, gây thiệt hại hơn 280 binh sĩ đối phương, phá hủy 3 xe bọc thép, 11 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử tại các khu vực thuộc Donetsk và Dnipro.

. Nhóm tác chiến phía Đông cho biết đã tấn công các đơn vị Ukraine tại nhiều khu vực thuộc Dnipro và Zaporizhzhia, gây thương vong hơn 315 binh sĩ, phá hủy 3 xe bọc thép, 6 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến Dnepr tiến hành các đòn đánh vào lực lượng Ukraine tại Kherson và Zaporizhzhia, gây tổn thất hơn 40 binh sĩ, phá hủy 2 xe bọc thép, 12 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, cảng biển, kho đạn, xưởng lắp ráp UAV tầm xa và các điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine tại 152 địa điểm trong ngày qua.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 651 UAV và 5 bom dẫn đường của Ukraine trong cùng thời gian.