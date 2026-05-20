Ông Vance lên tiếng tin Iran muốn chuyển kho uranium làm giàu cho Nga 20/05/2026 06:45

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Mỹ chưa từng và không có kế hoạch liên quan việc để Nga tiếp quản kho uranium làm giàu của Iran trong đàm phán hiện nay.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19-5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên tiếng về thông tin Iran muốn chuyển kho uranium làm giàu cho Nga, theo đài CNN.

Ông Vance cho biết phương án Nga tiếp quản uranium làm giàu của Iran trong khuôn khổ đàm phán chấm dứt chiến sự “hiện không nằm trong kế hoạch” của Washington.

“Đó không phải kế hoạch hiện tại. Cũng chưa từng là kế hoạch của chúng tôi. Tôi có thấy một số tin như vậy nhưng không rõ xuất phát từ đâu” - ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Vance cho rằng cả Washington lẫn Tehran đều khó ủng hộ một thỏa thuận như vậy, đồng thời nhấn mạnh đây không phải phương án được các bên đưa ra trong đàm phán.

“Người Iran chưa đề xuất điều đó. Tôi cũng không nghĩ họ hứng thú, và tôi biết tổng thống cũng không mấy quan tâm đến ý tưởng này” - ông nói.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không đưa ra cam kết cứng trong quá trình đàm phán “về bất kỳ vấn đề cụ thể nào”.

Trước đó, đài Al Hadath của Saudi Arabia dẫn một tài liệu bị rò rỉ mà đài thu thập được cho biết Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân của mình trong một thời gian dài, nhưng chỉ với điều kiện là kho uranium được làm giàu cao của nước này sẽ được chuyển giao cho Nga thay vì Mỹ.

Tehran vẫn loại trừ khả năng giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, Al Hadath cho biết thêm.

Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Phía Nga cũng chưa có phát ngôn về vấn đề này.