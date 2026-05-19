Triệt phá đường dây buôn lậu vàng hàng chục tỉ từ Campuchia về TP.HCM 19/05/2026 19:53

(PLO)- Từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây buôn lậu này đã thực hiện khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỉ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (49 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với hai bị can. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 20-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 9999 khi làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nghi ngờ số vàng liên quan hoạt động vận chuyển trái phép nên tiến hành làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc Anh khai số vàng trên được mua từ Campuchia và vận chuyển trái phép về Việt Nam để hưởng chênh lệch giá. Số vàng được đưa vào Việt Nam trong sáng cùng ngày, sau đó mang đến nơi ở của Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Một phần tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên.

Để điều hành đường dây, các đối tượng sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động. Nhóm này đổi tiền Việt sang USD, chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia mà không khai báo hải quan.

Tại thủ đô Phnom Penh, số tiền được dùng mua vàng 9999 dạng vòng tay, mặt dây chuyền rồi chia nhỏ, đeo trên người dưới dạng trang sức nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài.

Sau khi đưa trót lọt về TP.HCM, toàn bộ số vàng được tập kết tại nơi ở của Tấn để nấu, đúc thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ trong nước.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.