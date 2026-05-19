Chạy ngược chiều vì 'nhìn nhầm biển báo', tài xế xe tải bị phạt đến 20 triệu đồng 19/05/2026 05:00

(PLO)- Nam tài xế xe tải thừa nhận do thiếu quan sát, nhìn nhầm biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều gần 500 m trên đường Liên Phường, TP.HCM.

Ngày 19-5, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã mời nam tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường Liên Phường lên làm việc, xử lý theo quy định.

Hình ảnh ghi nhận nam tài xế xe tải cho xe chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, phường Phước Long, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, tài xế được xác định là anh PTN (30 tuổi, quê Đắk Lắk), người trực tiếp điều khiển xe tải biển số 50H-910… xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo trình bày của tài xế, khoảng 9 giờ 45 sáng 18-5, anh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Liên Phường theo hướng từ đường Liên Phường về vòng xoay Phú Hữu, đoạn qua phường Phước Long, TP.HCM.

Khi đến khu vực cầu Rạch Ông Cày, do thiếu quan sát và nhìn nhầm hệ thống biển báo giao thông, tài xế đã điều khiển xe đi vào phần đường ngược chiều bên trái.

Nam tài xế cho biết sau khi chạy khoảng 500 m, phát hiện bên phải có dải phân cách cùng hướng lưu thông bất thường nên mới nhận ra đi sai chiều. Sau đó, người này cho xe chuyển hướng trở lại đúng làn đường theo quy định như nội dung clip ghi lại.

Nam tài xế PTN (30 tuổi, quê Đắk Lắk) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Quá trình làm việc với lực lượng CSGT, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cam kết chấp hành việc xử phạt và không tái phạm.

Theo Đội CSGT Cát Lái, với hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có gắn biển “Cấm đi ngược chiều”, tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng CSGT, thời gian qua nhiều hành vi vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy vào làn khẩn cấp hay chuyển hướng sai quy định đã bị phát hiện, xử lý thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, camera hành trình và hình ảnh do người dân cung cấp.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông, chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh vi phạm.