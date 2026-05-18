Giá vàng hôm nay 18-5: Vàng SJC, vàng nhẫn 9999 diễn biến ra sao? 18/05/2026 15:11

​(PLO)- Thị trường vàng trong nước và thế giới đang rơi vào trạng thái trầm lắng hiếm thấy khi mặt bằng giá gần như đứng yên, thiếu vắng động lực bứt phá.

Đầu giờ chiều 18-5, giá vàng trong nước hầu như không biến động so với phiên trước. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp duy trì ổn định trong vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng đi ngang với giá mua vào dao động 160,5 - 162 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến quanh 163 - 163,5 triệu đồng/lượng.

​Trên thị trường tự do, giá vàng miếng phổ biến ở mức 162 - 164 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn 24K bị kéo xuống mức thấp hơn đáng kể, chỉ còn khoảng 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức này thấp hơn 15-16 triệu đồng mỗi lượng so với giá niêm yết tại các doanh nghiệp lớn, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh giao dịch.

Theo một số chuyên gia tài chính, thị trường vàng, bạc trên thế giới đang trong ngắn hạn vẫn chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.545 USD/ounce, chỉ nhích nhẹ 5-6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí). Mức giá này thấp hơn giá trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch vẫn duy trì ở vùng cao.

​Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Từ kỳ vọng chạm mốc 90 USD/ounce vào đầu tuần trước, giá bạc đã lao dốc mạnh trong vài phiên gần đây. Hiện giá kim loại này lùi về quanh 75 USD/ounce, giảm hơn 13% so với đỉnh gần nhất.

​Trước đó, bạc từng được hỗ trợ bởi kỳ vọng thiếu hụt nguồn cung khi xung đột tại Iran làm gián đoạn hoạt động sản xuất kim loại cơ bản. Do bạc chủ yếu là sản phẩm phụ trong quá trình khai thác đồng và các kim loại khác nên khi sản lượng các kim loại này suy giảm, nguồn cung bạc cũng bị siết lại. Trong khi đó, nhu cầu công nghiệp vẫn ổn định, khiến tình trạng thiếu hụt kéo dài sang năm thứ sáu liên tiếp.

​Tuy nhiên trong ngắn hạn, yếu tố chi phối thị trường lại nằm ở chi phí cơ hội. Giá dầu neo cao làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc thị trường nâng kỳ vọng lãi suất. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn.

​Diễn biến này cho thấy đà tăng của kim loại quý đang bị chặn lại khi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ dần suy yếu. Thị trường hiện chuyển sang kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục tăng.

​Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt mốc 5%/năm, vùng cao nhất trong nhiều năm, tiếp tục gây áp lực lên dòng tiền vào kim loại quý.

​Trong bối cảnh này, cán cân thị trường vẫn nghiêng về phía bất lợi cho vàng và bạc. Xu hướng giảm giá nhiều khả năng sẽ còn chiếm ưu thế, trừ khi xuất hiện một bước ngoặt rõ ràng từ chính sách lãi suất hoặc các yếu tố vĩ mô.