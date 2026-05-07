Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh, chuyên gia đưa ra dự báo mới nhất 07/05/2026 14:12

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên 7-5 khi thị trường thế giới bứt tốc trở lại vùng 4.700 USD/ounce. Dòng tiền trú ẩn gia tăng trước lo ngại kinh tế Mỹ chậm lại và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất đang trở thành lực đẩy mới cho kim loại quý.

Giá vàng trong nước tăng tốc theo đà thế giới

Ngày 7-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt niêm yết giá mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, đắt hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường vàng nhẫn 9999, đà tăng diễn ra không đồng đều giữa các thương hiệu. Công ty SJC tăng mạnh thêm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá mua – bán lên 164 – 167 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, vàng nhẫn 9999 tại PNJ dù cùng neo ở vùng giá này nhưng chỉ điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng, cho thấy sự thận trọng nhất định của doanh nghiệp trước biến động khó lường của thị trường.

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên gần nhất.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng gây bất ngờ khi bứt tốc tới 130 USD/ounce trong phiên liền trước, áp sát ngưỡng 4.690 USD/ounce. Đà tăng chưa dừng lại khi sang phiên hôm nay, kim loại quý tiếp tục cộng thêm khoảng 12 USD/ounce, chính thức lấy lại mốc 4.700 USD/ounce, thậm chí có thời điểm vọt lên 4.715 USD/ounce.

Đà tăng của kim loại quý trên thị trường thế giới được tiếp sức bởi hàng loạt tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang chậm lại, khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân Mỹ do ADP công bố mới đây cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, thấp hơn mức kỳ vọng 118.000 việc làm của thị trường. Dù vậy, con số này vẫn cải thiện đáng kể so với mức 61.000 việc làm của tháng 3.

Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sớm được bình thường hóa, áp lực lạm phát từ giá năng lượng sẽ hạ nhiệt đáng kể. Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ cũng đang xuất hiện dấu hiệu chững lại, Fed có thể sẽ có thêm dư địa để cân nhắc lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Ngay sau số liệu ADP, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,3%/năm, đồng USD suy yếu xuống vùng 98 điểm, khi giới đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Đây là môi trường thuận lợi cho các kim loại quý, vốn nhạy cảm với biến động lãi suất và đồng bạc xanh.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng đồng loạt bứt phá. Giá bạc giao ngay tăng gần 5,7% lên 76,95 USD/ounce, bạch kim tăng 3,4% lên 2.020 USD/ounce, còn palladium tăng 3,3% lên 1.534 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại vùng 4.700 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh minh họa

Morgan Stanley cảnh báo rủi ro từ lãi suất cao

Mặc dù vùng giá 4.700 USD/ounce vẫn cách rất xa so với các đỉnh lịch sử trước đó, nhưng nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm cho rằng dư địa tăng của kim loại quý vẫn chưa kết thúc.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, bà Amy Gower, chiến lược gia kim loại và khai khoáng của ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) tiếp tục giữ quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng có thể lên quanh 5.200 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn khoảng 10% so với mặt bằng hiện tại.

Theo bà Gower, việc giá vàng suy yếu trong những tháng gần đây dù căng thẳng địa chính trị leo thang không phải là điều quá bất ngờ. Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên áp lực lạm phát và khiến thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất. Trong bối cảnh đó, vai trò trú ẩn truyền thống của vàng phần nào bị lu mờ bởi yếu tố chính sách tiền tệ. Điều thị trường quan tâm không chỉ là bản thân cuộc xung đột, mà còn là phản ứng chính sách của các ngân hàng trung ương sau đó.

Morgan Stanley cho rằng áp lực từ giá dầu cao có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lập trường thận trọng lâu hơn. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, trước khi tiếp tục nới lỏng thêm vào năm 2027. Đây được xem là yếu tố có thể hỗ trợ vàng nối lại xu hướng tăng.

Theo bà Gower, vàng hiện đặc biệt nhạy cảm với biến động của lợi suất thực và tín hiệu chính sách từ Fed. Nếu kỳ vọng hạ lãi suất quay trở lại, dòng tiền từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp tục chảy mạnh vào kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, Morgan Stanley cảnh báo nếu xung đột kéo dài và thị trường bắt đầu tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, hoặc thậm chí phải tăng trở lại, giá vàng có nguy cơ chịu áp lực điều chỉnh. Ngoài ra, việc vàng đã neo ở vùng giá rất cao cũng có thể khiến nhu cầu từ các quỹ ETF, ngân hàng trung ương và người tiêu dùng suy yếu dần.