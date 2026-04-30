Vì sao giá vàng lao dốc, mất 1.000 USD/ounce từ vùng đỉnh 30/04/2026 12:23

(PLO)- Ngày 30-4, giá vàng phục hồi nhẹ nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 3, trong bối cảnh áp lực lạm phát và lãi suất cao kéo dài tiếp tục tạo lực cản lớn lên kim loại quý.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ khoảng 13 USD/ounce, lên quanh mốc 4.556 USD/ounce, song vẫn khép lại tuần giao dịch tệ nhất kể từ tháng 3. Trong nước, vàng miếng SJC chốt tại vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng trước kỳ nghỉ lễ.

Dù có nhịp phục hồi, mặt bằng giá vẫn ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 4, đồng thời mất khoảng 1.000 USD/ounce so với đỉnh cuối tháng 1. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,8 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

So với vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 5.600 USD/ounce, vàng thế giới đã “bốc hơi” khoảng 31 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 25 triệu đồng/lượng, cho thấy biên độ điều chỉnh trong nước mềm hơn đáng kể so với thị trường quốc tế.

Diễn biến này phản ánh đặc thù của thị trường vàng nội địa, nơi nguồn cung bị kiểm soát chặt và gần như đóng băng trong thời gian dài, khiến giá trong nước có độ trễ nhất định trước các cú sốc bên ngoài.

Áp lực vĩ mô “siết” vàng trong ngắn hạn

Quan sát diễn biến điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây của thị trường vàng quốc tế cho thấy một nghịch lý ngày càng rõ nét, đó là bất chấp áp lực lạm phát gia tăng– yếu tố vốn được xem là nền tảng hỗ trợ truyền thống – giá vàng thế giới vẫn duy trì xu hướng suy yếu.

Nguyên này chủ yếu đến từ cú sốc giá năng lượng. Hiện giá dầu thế giới tăng vọt 8,9% chỉ trong một phiên, nối dài chuỗi tăng sang ngày thứ ba liên tiếp khi đàm phán Mỹ – Iran rơi vào bế tắc. Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn chưa thể khơi thông hoàn toàn, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung. Hệ quả là giá dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng, còn dầu Brent tiến sát 111 USD/thùng.

Theo Ngân hàng Thế giới, giá năng lượng toàn cầu có thể tăng tới 24% trong năm 2026 và đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và kéo dài môi trường lãi suất cao.

Đối với thị trường vàng, bài toán vĩ mô đang trở nên ngày càng phức tạp. Đà tăng của giá dầu kéo theo áp lực lạm phát kéo dài, qua đó buộc mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Trong bối cảnh đó, vàng là tài sản không mang lại dòng tiền, trở nên kém hấp dẫn khi chi phí cơ hội gia tăng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn và nhu cầu nắm giữ của nhà đầu tư.

Giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 25 triệu đồng/lượng so với đỉnh, thấp hơn đáng kể so với mức giảm gần 31 triệu đồng/lượng của vàng thế giới. Ảnh: T.L

Kết thúc cuộc họp chính sách thứ ba trong năm, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,5%–3,75%/năm.

Trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị Chủ tịch, ông Jerome Powell phát đi thông điệp nhất quán: Fed chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ khi áp lực lạm phát từ giá năng lượng vẫn hiện hữu, nhưng cũng chưa có đủ cơ sở để tiếp tục nâng lãi suất trong bối cảnh rủi ro tăng trưởng gia tăng.

Điều này đồng nghĩa với việc chính sách tiền tệ rơi vào trạng thái “đóng băng”, một kịch bản bất lợi đối với thị trường vàng. Trong khi đó, đồng USD được củng cố, với chỉ số Dollar Index tăng lên 98,95 điểm và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,4%/năm. Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và mặt bằng lợi suất cao tạo thành “gọng kìm kép” làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, qua đó làm suy yếu nhu cầu thu gom kim loại quý trên phạm vi toàn cầu.

Động lực dài hạn chưa bị phá vỡ

Dù chịu áp lực ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Các tổ chức lớn cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật, chưa phản ánh sự suy yếu của các yếu tố nền tảng.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho rằng, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu mang tính tính kỹ thuật, hơn là sự thay đổi các yếu tố nền tảng. Ngân hàng này nhấn mạnh rằng lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và nhóm nhà đầu tư dài hạn vẫn là động lực cốt lõi của chu kỳ tăng, và đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu suy yếu.

Thậm chí ngân hàng JPMorgan (Mỹ) vẫn giữ nguyên dự đoán giá mục tiêu của vàng trong năm nay ở vùng 6.300 USD/ounce, dựa trên xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu tích trữ dự trữ chiến lược.

Các dự báo khác dao động trong vùng 6.000–6.300 USD/ounce, trong khi mức trung bình của thị trường chỉ quanh 4.700 USD/ounce, cho thấy sự phân hóa mạnh về kỳ vọng.

Đáng chú ý, Goldman Sachs ước tính nếu mỗi lần FED giảm lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản sẽ khiến giá vàng tăng thêm khoảng 120 USD/ounce.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, hiện nay giá vàng đang bị giằng co giữa hai lực kéo đối lập giữa một bên là câu chuyện dài hạn về phi đô la hóa và nhu cầu dự trữ, với một bên là môi trường vĩ mô ngắn hạn với lãi suất cao kéo dài. Việc hóa giải mâu thuẫn này nhiều khả năng thông qua hạ nhiệt giá dầu hoặc đột phá địa chính trị tại eo Hormuz, sẽ quyết định liệu vùng 4.557 USD/ounce là đáy tạm thời hay chỉ là một điểm dừng trong chu kỳ điều chỉnh sâu hơn.