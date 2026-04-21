Giá vàng trong nước biến động bất thường, khó đoán 21/04/2026 16:00

(PLO)- Giá vàng trong nước biến động trái chiều giữa các thương hiệu, biên độ thu hẹp dần; chênh lệch với thế giới giảm mạnh nhưng vẫn ở mức cao.

Cập nhật đầu giờ chiều 21-4, thị trường vàng trong nước tiếp tục diễn biến bất thường khi các doanh nghiệp điều chỉnh giá theo những nhịp tăng - giảm đan xen, biên độ không đồng đều giữa các thương hiệu lớn.

Giá vàng đảo chiều liên tục

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC lặp lại kịch bản giảm của phiên trước khi doanh nghiệp này hạ 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá giao dịch về mức 168,1 – 170,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 của SJC lại đi theo hướng ngược chiều khi tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Qua đó, kéo giá giao dịch xuống còn 167,9 – 170,4 triệu đồng/lượng và thu hẹp đáng kể chênh lệch mua – bán xuống khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức chênh phổ biến 3,5 triệu đồng/lượng của tuần trước.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC giữ nguyên giá mua nhưng lại giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua, niêm yết quanh mức 168,3 – 170 triệu đồng/lượng. Nhờ vậy, độ chênh mua bán của cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 24K tại doanh nghiệp này hiện chỉ còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng, mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại các thương hiệu lớn khác như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý hay DOJI.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực điều chỉnh khi đồng USD mạnh lên, kéo kim loại quý giảm gần 42 USD/ounce, lùi về vùng thấp nhất trong tuần. Hiện giá vàng giao ngay dao động quanh 4.780 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với vàng miếng SJC xuống còn khoảng 18 triệu đồng/lượng.

So với mức chênh lệch từng lên tới 30 triệu đồng/lượng trong tháng 3, mức chênh hiện tại cho thấy áp lực neo cao của giá vàng trong nước đang phần nào hạ nhiệt, dù vẫn duy trì khoảng cách lớn so với mặt bằng quốc tế.

Giá vàng trong nước vẫn vênh cao hơn khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng thế giới. Ảnh: T.L

Cần gỡ nút thắt cho thị trường vàng trang sức

Trong văn bản kiến nghị vừa gửi đến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (hiệp hội) đã đề xuất cụ thể hóa chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Theo đó, về cơ chế khuyến khích, hiệp hội kiến nghị Chính phủ xây dựng chính sách đồng bộ về thuế, tín dụng và thương mại nhằm thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Cụ thể về thuế, hiệp hội đề xuất áp dụng thuế suất 0% đối với vàng nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, bổ sung quy định hướng dẫn rõ ràng về việc xác định giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí gia công, chế tác phát sinh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ (tức các chi phí trực tiếp cấu thành sản phẩm vàng trang sức bán ra) vào giá mua khi xác định giá trị gia tăng.

Về chính sách tín dụng, hiệp hội kiến nghị ưu tiên cho doanh nghiệp chế tác vàng trang sức phục vụ xuất khẩu được vay vốn bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, công nghệ và nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất chế tác cho xuất khẩu.

Về thương mại, cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu ổn định, đồng thời tạo điều kiện khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu vàng trang sức ra quốc tế.