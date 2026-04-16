Giá vàng miếng ngược chiều thế giới, chênh lệch mua bán lên 4 triệu đồng 16/04/2026 10:28

(PLO)- Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm, đi ngược với đà tăng của thế giới, đồng thời kéo giãn khoảng cách mua bán lên 4 triệu đồng mỗi lượng trước diễn biến khó lường của thị trường vàng toàn cầu.

Sáng ngày 16-4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Điều này khiến chênh lệch giữa hai chiều mua bán nới rộng từ 3,5 triệu đồng/lượng lên 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt neo giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức tương đương.

Giá vàng trong nước bất ngờ đi xuống, trong khi giá vàng thế giới vẫn duy trì đà tăng. Ảnh: T.L

Thị trường vàng nhẫn 9999 đang rơi vào trạng thái phân hóa rõ nét khi mỗi doanh nghiệp niêm yết một mức giá riêng, thậm chí có đơn vị điều chỉnh tăng ngược chiều trong lúc phần lớn lại giảm. Diễn biến trái chiều này cho thấy giới kinh doanh vẫn đang “thăm dò” cung cầu, đồng thời giữ tâm thế dè dặt trước những biến động khó lường của giá vàng thế giới.

Đơn cử tại Công ty SJC, vàng nhẫn hiện đang được giao dịch ở mức 168,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, mức giảm tương đương với vàng miếng SJC.

Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, vàng nhẫn trơn giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, hiện niêm yết giá mua bán ở mức 168,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, Công ty Mi Hồng lại cộng thêm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên hôm qua, nâng giá mua bán vàng nhẫn 9999 lên 170,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng gần 24 USD/ounce, lên 4.813 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí.

Thị trường vàng thế giới đang trong giai đoạn “thử lửa” khi liên tục kiểm định vùng giá trên 4.800 USD/ounce. Đà đi lên của kim loại quý phần nào được hỗ trợ bởi việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và lạm phát thấp hơn kỳ vọng, qua đó gây sức ép giảm lên đồng USD. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các lực cản lớn vẫn hiện hữu, khiến xu hướng tăng của vàng chưa thực sự vững chắc.

Theo ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank (ngân hàng của Đức), giá vàng vẫn được nâng đỡ bởi nền tảng vững chắc trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát được kiểm soát. Dư địa giảm sâu vì thế khá hạn chế khi thị trường hiện chưa đặt nặng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quay lại chu kỳ tăng lãi suất.

Ở góc độ dòng tiền, thị trường cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhà đầu tư bắt đầu quay lại với các quỹ ETF vàng sau giai đoạn rút vốn mạnh. Lượng nắm giữ toàn cầu đã tăng trở lại trong tháng 4, cho thấy niềm tin đang dần cải thiện.

Dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tích cực khi vàng giữ vững các vùng hỗ trợ then chốt nhưng rủi ro điều chỉnh giảm chưa thể loại trừ. Chỉ cần một diễn biến bất lợi trong tiến trình đàm phán địa chính trị, tâm lý thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều.

Nhìn chung, vàng đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen, khiến xu hướng ngắn hạn phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.