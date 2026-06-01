Ưu đãi dành cho doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Mastercard hạng vàng dành cho công ty 01/06/2026 17:35

(PLO)- Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Mastercard hạng vàng có nhiều lợi ích thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sản phẩm mang đến giải pháp thanh toán hiện đại, giúp doanh nghiệp dễ dàng giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới.

Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thẻ này sẽ được miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu. Bên cạnh đó, khách hàng được cấp hạn mức tín dụng lên tới 5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thêm một nguồn vốn lưu động linh hoạt, phục vụ kịp thời các nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày cùng với bảo hiểm bảo an toàn cầu lên tới 20 triệu đồng, mang lại sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng.

Từ chi tiêu công tác, thanh toán dịch vụ đến mua sắm trực tuyến, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhờ công nghệ thẻ chip chuẩn EMV và công nghệ thẻ không tiếp xúc. Các giao dịch trực tuyến cũng được bảo vệ bởi tiêu chuẩn bảo mật quốc tế 3D-Secure, đảm bảo an toàn thông tin cho chủ thẻ.

Với những lợi ích thiết thực và chính sách ưu đãi hấp dẫn, thẻ tín dụng quốc tế Agribank Mastercard hạng vàng dành cho công ty không chỉ là giải pháp tài chính hiệu quả mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra thị trường toàn cầu.

Doanh nghiệp có thể đăng ký phát hành thẻ tại hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc với thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại của Agribank, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc 024.32053205 để được giải đáp.