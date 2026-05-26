Đã cảnh báo cho hơn 1,3 triệu lượt khách hàng dừng chuyển tiền 26/05/2026 18:21

(PLO)- Từ quét mã QR đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, Ngày Tài chính số 2026 không chỉ thay đổi cách người Việt chi tiêu, mà đang định hình lại cách cả nền kinh tế vận hành.

Ngày 26-5, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công Thương TP.HCM và Napas tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số".

Ba trụ cột định hình hạ tầng tài chính số quốc gia

Tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) xác định việc hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia là đòn bẩy quyết định để thực hiện các mục tiêu tài chính vĩ mô. Định hướng giai đoạn tới của NHNN xoay quanh ba trụ cột chính.

Thứ nhất là hoàn thiện khung pháp lý. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử (e-KYC) không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng nhanh chóng hơn mà còn giảm bớt rào cản giấy tờ, tiết giảm chi phí tuân thủ, kiến tạo khung pháp lý đồng bộ và hiện đại.

Ông Phạm Anh Tuấn,Vụ Trưởng Vụ thanh toán - NHNN.

Thứ hai là nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia an toàn, thông suốt và chuẩn hóa. Hiện NHNN đang chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản sang mã QR thanh toán được áp dụng rộng tại điểm bán lẻ và chợ truyền thống là bước đi chiến lược để xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ điều hành chính sách tiền tệ và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Thứ ba là mở rộng thanh toán xuyên biên giới. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là cam kết của Việt Nam trong việc hội nhập sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch phát triển. Bên cạnh đó, chúng tôi ưu tiên tối đa cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn, an ninh hệ thống, bởi niềm tin của người dùng chính là tài sản lớn nhất của nền tài chính số.

SIMO - lá chắn số: Cảnh báo trước khi tiền đi

Sự phát triển của các dịch vụ thanh toán nhanh luôn đi kèm nguy cơ gia tăng các hành vi lừa đảo và gian lận trên không gian mạng.

Trước thực trạng này, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định: Ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ xác thực sinh trắc học, làm sạch dữ liệu khách hàng, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến xây dựng hệ thống cảnh báo và ngăn chặn giao dịch rủi ro theo thời gian thực. Trong số đó, SIMO nổi bật với nguyên lý vừa đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cảnh báo trước khi tiền đi.

"Toàn bộ tài khoản bị các ngân hàng đưa vào danh sách nghi ngờ lừa đảo đều được tập hợp vào một kho dữ liệu dùng chung. Khi khách hàng khởi lệnh chuyển tiền đến bất kỳ tài khoản nào có trong danh sách này, hệ thống lập tức phát cảnh báo và đặt quyền quyết định vào tay chính người dùng đó là chuyển tiếp hay dừng lại

Nếu khách hàng chọn tiếp tục sau khi đã được cảnh báo, toàn bộ bằng chứng được ghi nhận đầy đủ, trách nhiệm thuộc về người thực hiện giao dịch. Nếu chọn dừng, tiền vẫn nguyên trong tài khoản, rủi ro được chặn đứng ngay tại điểm khởi phát.

Đến ngày hôm nay, chúng tôi thu thập được dữ liệu của 149 tổ chức cung cấp. Hệ thống đã cảnh báo được cho hơn 1,3 triệu lượt khách hàng dừng chuyển tiền, với số tiền tương ứng, tính đến ngày 17-5 là hơn 4.500 tỉ đồng.

Con số này thực ra chưa lớn vì hiện nay chúng ta mới cung cấp dịch vụ này được cho khoảng 12 đơn vị, trong đó có 8 ngân hàng và 2 trung gian thanh toán. Chúng tôi rất hy vọng thêm nhiều ngân hàng đăng ký tham gia" - ông Tuấn nói.