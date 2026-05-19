Nam A Bank hợp tác với Saigon co.op phát triển mô hình hệ sinh thái tiêu dùng – tài chính tích hợp 19/05/2026 14:57

(PLO)- Nam A Bank và Saigon Co.op vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, tạo dấu ấn quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa tài chính - tiêu dùng - thương mại - dịch vụ và logistics tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội phát triển các phương thức thanh toán hiện đại, thông minh và tiện lợi cho người tiêu dùng mà được xem là bước đi chiến lược nhằm hướng đến mô hình hệ sinh thái tích hợp giữa “tài chính – tiêu dùng – thương mại – dịch vụ – logistics”, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong toàn bộ hành trình mua sắm và tiêu dùng.

Đại diện Nam A Bank và Saigon Co.op ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp của Saigon Co.op và thế mạnh ngân hàng số của Nam A Bank, mô hình hợp tác này sẽ góp phần tạo ra chuỗi giá trị hợp tác bền vững, mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy xu hướng thanh toán thông minh “một chạm” trong thời gian tới.

Trên nền tảng đó, khách hàng Nam A Bank được hưởng ưu đãi tích hợp khi mua sắm, thanh toán thông minh tại Saigon Co.op. Ngược lại, khách hàng Saigon Co.op tiếp cận dịch vụ tài chính “một chạm” của ngân hàng. Với doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, Nam A Bank cung cấp giải pháp tín dụng, tài trợ dòng tiền và logistics nhằm tối ưu vận hành.

Nam A Bank và Saigon Co.op sẽ tập trung 5 nội dung hợp tác chính bao gồm: Cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho toàn chuỗi cung ứng (SCF), từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng; Nâng cao trải nghiệm khách hàng qua thanh toán thông minh, không chạm trên nền tảng số; Triển khai mô hình “Siêu thị tài chính số” OneBank Flagship tại các điểm bán; Phát huy logistics, kho vận và hệ sinh thái dịch vụ xuyên suốt hành trình mua sắm; Đẩy mạnh đồng thương hiệu và các hoạt động truyền thông dài hạn.