Giá vàng miếng SJC về vùng thấp nhất 4 tháng 15/05/2026 15:28

(PLO)- Giá vàng thế giới đang lùi về vùng thấp nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây trong khi thị trường trong nước trượt sâu hơn, chạm đáy 4 tháng.

Đầu giờ chiều 15-5, Công ty SJC tiếp tục hạ thêm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước, đưa giá vàng miếng về còn 161 – 164 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ giới hạn ở vàng miếng mà lan rộng sang vàng nhẫn 9999. Tại nhiều doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, DOJI, PNJ… giá vàng nhẫn điều chỉnh tương đương, đưa mặt bằng giá hai loại sản phẩm về ngang nhau.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa cục bộ. Công ty Mi Hồng đi ngược xu hướng khi nâng giá mua thêm 200.000 đồng/lượng lên 162,5 triệu đồng, trong khi giữ nguyên giá bán ở mức 164 triệu đồng/lượng cho cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 24K.

Giá vàng thế giới đã có phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Ảnh minh họa

Với mặt bằng hiện tại, giá vàng trong nước đã về vùng thấp nhất trong 4 tháng. Điều này đồng nghĩa những người mua vàng từ dịp vía Thần Tài (26-2) đang chịu khoản lỗ khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nếu mua tại đỉnh 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, mức thua lỗ hiện đã nới rộng lên tới 27 triệu đồng/lượng.

Mặc dù đà giảm của thị trường trong nước cùng chiều với giá vàng thế giới, song điều đáng nói là biên độ giảm không tương xứng đã bất ngờ kéo khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng từ vùng 15 triệu đồng lên khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới bước sang phiên giảm thứ 4 liên tiếp, nhanh chóng thủng mốc 4.600 USD/ounce, lùi về quanh 4.570 USD/ounce, giảm 80 USD/ounce so với phiên gần nhất và chạm mốc nhất kể từ đầu tháng 5 và cách xa gần 1.000 USD so với đỉnh lịch sử.

Nguyên nhân khiến kim loại quý lao dốc không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô. Giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 5% trong tuần, vượt 106 USD/thùng do lo ngại xung đột Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz, trước khi hạ nhiệt về quanh 103 USD/thùng. Cú sốc năng lượng này nhanh chóng đẩy kỳ vọng lạm phát tăng trở lại, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất gần một năm, quanh 4,53%/năm.

Trong bối cảnh đó, chi phí cơ hội nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ hơn. Đồng thời, giá đồng USD vượt mốc 99 điểm, tăng hơn 1% trong tuần, khiến vàng kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó làm suy yếu lực cầu toàn cầu.

Trước đà lao dốc của giá vàng, ngay lập tức một số tổ chức tài chính đã điều chỉnh dự báo. Ngân hàng ANZ hạ mục tiêu giá vàng cuối năm xuống 5.600 USD/ounce, thấp hơn 200 USD/ounce so với dự báo trước đó do lo ngại lạm phát cao, lợi suất tăng và đồng USD mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt suy yếu. Giá bạc giảm 2,5%, bạch kim mất 1,7% và palladium giảm 0,8%, cho thấy xu hướng rút vốn đang diễn ra trên diện rộng.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào giá năng lượng và kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi kịch bản lãi suất cao kéo dài vẫn chi phối, kim loại quý nhiều khả năng còn chịu áp lực điều chỉnh, thay vì sớm tìm lại động lực tăng.