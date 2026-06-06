Vàng miếng SJC bỗng dưng được mua thoải mái 06/06/2026 15:12

(PLO)- Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến nghịch lý, đó là giá càng rẻ, mua càng dễ thì người mua lại càng thưa thớt, trái ngược với khi giá vàng liên tục lập đỉnh.

Ngày 6-6, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm ba triệu đồng mỗi lượng, nối dài chuỗi phiên giảm giá sang ngày thứ năm liên tiếp và hiện chỉ còn neo lại ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất trong gần sáu tháng trở lại đây.

Vàng "rơi thẳng" 40 triệu đồng/lượng so với đỉnh

Nếu so với mức giá vàng miếng SJC từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 3 khi đạt khoảng 191 triệu đồng mỗi lượng, thì đến nay đã "bốc hơi" hơn 40 triệu đồng một lượng.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng đến nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 9,8 triệu đồng và hiện chạm đáy năm tháng. Tương tự, vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm với biên độ tương đương, niêm yết giá giao dịch quanh mức 146 - 150 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, mỗi lượng vàng nhẫn trơn được giảm đến bốn triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, song giá giao dịch vẫn ngang bằng vàng miếng SJC.

Việc giá vàng giảm quá nhanh khiến các doanh nghiệp nới rộng chênh lệch giá mua bán từ ba lên bốn triệu đồng mỗi lượng, đồng nghĩa đẩy rủi ro về phía khách hàng tiêu dùng.

Khách hàng mua vàng ngày 6-6 tại Công ty SJC. Ảnh: T.L

Riêng Mi Hồng, doanh nghiệp này giữ nguyên giá bán ra của cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999 ở mức 149 triệu đồng/lượng nhưng lại cộng thêm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 147 triệu đồng/lượng. Động thái này khiến chênh lệch giữa giá mua bán tại đây thu hẹp xuống còn hai triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, ngay cả khi giá vàng miếng đã chạm mốc thấp nhất trong vòng nửa năm trở lại đây, lực mua lại vô cùng yếu.

Ghi nhận tại Công ty SJC sáng nay cho thấy lực mua có tăng cao hơn so với hai phiên gần đây nhưng chưa thấm tháp gì so với giai đoạn đầu tháng 3. Khi đó, nhiều người phải xếp hàng từ tờ mờ sáng, thậm chí xếp hàng từ chiều muộn hôm trước để mong trở thành người may mắn đầu tiên trong phiên giao dịch hôm sau. Thời điểm đó, giá vàng trong nước liên tục thiết lập kỷ lục mới, nguồn cung khan hiếm khiến dòng người đổ xô đi mua vàng. Thậm chí có cả những người chen chân để được mua... một phân vàng.

Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, khi giá vàng trong nước chạm mức thấp nhất trong khoảng năm tháng trở lại đây, lực mua lại vô cùng èo uột. Đơn cử tại Công ty SJC sáng nay, mỗi khách được mua tối đa một lượng vàng nhẫn trơn, còn vàng miếng SJC được mua thoải mái theo nhu cầu.

Ngay cả những loại sản phẩm như vàng miếng nửa chỉ, một chỉ thường rất hiếm khi xuất hiện thì giờ đây nguồn cung cũng bớt khan hơn. Khách hàng đến mua trong khoảng 30 phút đầu giờ sáng sẽ rất dễ dàng mua được những sản phẩm này.

Được biết, doanh nghiệp này đã nâng giới hạn lên một lượng đối với vàng nhẫn 9999 và "xả cửa" vàng miếng SJC trong khoảng ba ngày gần đây. Trước đó, vàng nhẫn vẫn chỉ được bán với hạn mức 2-3 chỉ tùy ngày.

Ngày 6-6, mỗi khách hàng được mua tối đa 1 lượng vàng nhẫn 9999, trong khi vàng miếng SJC được bán không hạn chế. Ảnh: T.L

Giá vàng trong nước đi xuống trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa có phiên giảm mạnh nhất trong hai tháng qua, dao động quanh mức 4.328 USD/ounce, thấp hơn 146 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Việc giá vàng trong nước giảm nhanh hơn so với giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường rút ngắn từ mức 18 triệu đồng xuống còn gần 13 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

"Bắt đáy" vàng lúc này vẫn là canh bạc rủi ro

Thị trường kim loại quý quốc tế vừa trải qua một cú trượt dốc mạnh khi giá xuyên thủng mốc 4.400 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật then chốt được giới phân tích theo dõi sát sao. Tín hiệu này kích hoạt làn sóng bán tháo và đẩy thị trường bước vào xu hướng giảm rõ rệt trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng ở thời điểm hiện tại, việc "bắt đáy" đối với vàng vẫn là quá sớm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát. Lợi suất trái phiếu tăng cao cùng với đà mạnh lên của đồng USD đang tạo ra "gọng kìm" siết chặt giá vàng. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội đối với tài sản không sinh lời, trong khi đồng bạc xanh mạnh lên tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích vẫn xem đợt bán tháo hiện tại chỉ là một nhịp điều chỉnh. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng trong vòng một năm tới, giá vàng có thể quay lại mốc trên 5.000 USD/ounce.

Đợt điều chỉnh hiện tại một lần nữa nhắc lại rằng thị trường tăng giá hiếm khi vận động theo đường thẳng. Giá vàng có thể còn đối mặt với áp lực trong vài tuần tới khi thị trường định giá lại triển vọng lãi suất. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, các luận điểm cốt lõi cho việc nắm giữ vàng vẫn chưa hề suy chuyển.