Giá vàng tăng mạnh, thị trường lại 'nóng' vì khan hàng 16/06/2026 14:40

(PLO)- Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, kéo theo nhu cầu mua vọt lên và nguồn cung co hẹp; chênh lệch với thế giới giãn rộng trong khi các yếu tố quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến số.

Chỉ sau vài phiên bật tăng mạnh, thị trường vàng trong nước nhanh chóng đảo chiều, từ trầm lắng sang căng thẳng vì nhu cầu mua tăng vọt và nguồn cung bị siết lại. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá vàng thế giới có dấu hiệu chững đà, khiến khoảng cách giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Giá tăng mạnh, thị trường lập tức căng thẳng trở lại

Đầu giờ chiều 16-6, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Vàng nhẫn 24K cũng tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng/lượng, neo quanh 149,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh kéo lực cầu tăng theo. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, so với vùng đáy thiết lập cuối tuần trước, mỗi lượng vàng hiện đã tăng thêm khoảng 15–16 triệu đồng, tùy doanh nghiệp. Đà phục hồi nhanh lập tức kích hoạt tâm lý gom vàng quay trở lại kéo thị trường vào trạng thái căng thẳng quen thuộc.

Tại các điểm bán của SJC, cảnh khách hàng ngồi chờ mua vàng miếng tiếp tục tái diễn, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng. Người mua không chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi mà còn đối mặt với rủi ro đến lượt nhưng hết hàng.

Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp này hiện đang áp dụng hạn mức thấp nhất, mỗi người chỉ được mua 0,5 chỉ/ngày. Đồng thời siết quy trình giao dịch nhằm ngăn tình trạng khách hàng lợi dụng hình thức thanh toán tiền mặt và chuyển khoản để mua vượt hạn mức (1chỉ).

Chỉ cách đây hơn một tuần, thị trường còn ở trạng thái đối lập khi lực bán áp đảo, giá giảm sâu và nguồn cung dồi dào. Thậm chí, vàng miếng SJC từng được bán không giới hạn, trong khi vàng nhẫn có thời điểm cho phép mua tới 1 lượng/người/ngày.

Tuy nhiên, đà tăng trở lại trong những ngày gần đây đã nhanh chóng đảo chiều cung cầu, đẩy thị trường quay lại vòng xoáy quen thuộc, giá tăng, nguồn cung co hẹp và tâm lý tích trữ tiếp tục gia tăng.

Giá thế giới chững lại, chênh lệch với trong nước nới rộng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chỉ nhích nhẹ sau chuỗi tăng mạnh từ cuối tuần trước, hiện dao động quanh 4.315 USD/ounce, tăng thêm khoảng 5 USD/ounce so với trước đó. Đáng chú ý, mức giá này được thiết lập sau cú bứt phá hơn 100 USD/ounce trong phiên gần nhất, cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chững lại.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng trong nước, mức giá này thấp hơn tới gần 14 triệu đồng/lượng – một khoảng cách đã nới rộng đáng kể chỉ sau vài ngày.

Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau khoảng 14 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Trước đó, chênh lệch giữa hai thị trường chỉ dao động quanh 5–6 triệu đồng/lượng. Diễn biến mới cho thấy độ vênh giá vàng đang nhanh chóng bị kéo giãn trở lại khi lực cầu mua vàng tăng trở lại.

Giá vàng thế giới bứt lên trong vài ngày gần đây, chủ yếu nhờ vào động lực chính đến từ diễn biến địa chính trị khi Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình dự kiến ký kết vào cuối tuần này, qua đó chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông. Thông tin này đã kéo giá dầu giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng.

Trong bối cảnh đó, vàng hưởng lợi theo cách hai mặt. Giá dầu hạ giúp giảm áp lực lạm phát – yếu tố từng đẩy lợi suất lên và gây bất lợi cho kim loại quý.

Bà Michele Schneider, chiến lược gia trưởng tại MarketGauge - công ty nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại Mỹ, cho rằng: Việc vàng giữ vững mốc 4.000 USD/ounce mở ra cơ hội thăm dò vị thế cho nhà đầu tư, song tín hiệu xác nhận xu hướng tăng vẫn chưa rõ ràng.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông David Morrison, chuyên gia tại công ty môi giới giao dịch tài chính Trade Nation cho rằng thị trường vẫn đối mặt với nhiều biến số trước thời điểm ký kết thỏa thuận. “Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể khiến mốc 4.000 USD/ounce một lần nữa bị thử thách” - ông Morrison cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, các tổ chức lớn vẫn duy trì quan điểm thận trọng. TD Securities - Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Canada cho rằng: Dù triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn tích cực, đà phục hồi hiện tại có thể chỉ mang tính kỹ thuật trong bối cảnh lãi suất cao kéo dài và thị trường năng lượng tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt.

Tương tự, Tập đoàn tài chính hàng đầu châu Âu - Société Générale cũng cảnh báo rằng ngay cả khi xung đột hạ nhiệt, tình trạng tồn kho dầu toàn cầu suy giảm vẫn khiến thị trường năng lượng dễ tổn thương trước các cú sốc nguồn cung nhỏ. Điều này đồng nghĩa áp lực lạm phát chưa thể biến mất hoàn toàn, qua đó tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn của vàng như một tài sản phòng thủ.

Trong ngắn hạn, ngân hàng này giữ quan điểm trung lập với vàng, cho rằng yếu tố chi phối vẫn là lợi suất thực ở mức cao, biến số then chốt đang kìm hãm khả năng bứt phá của kim loại quý, bất chấp môi trường bất ổn vẫn hiện hữu.