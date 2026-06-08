Giá vàng trong nước giảm mạnh, thu hẹp nhanh chênh lệch với thế giới 08/06/2026 15:49

​(PLO)- Giá vàng trong nước đang có chuỗi phiên giảm dài nhất trong một năm trở lại đây do lực bán tăng vọt khiến thị trường dư cung.

Đầu giờ chiều ngày 8-6, giá vàng trong nước liên tiếp điều chỉnh giảm với tốc độ rơi nhanh nhất tính theo phiên kể từ ngày 19-3 vừa qua.

​Lực bán áp đảo

​Mỗi lượng vàng miếng tại Công ty SJC đang được niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều qua.

​Vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm tương đồng, hiện được niêm yết quanh vùng 139,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh sâu của thị trường kim loại quý trong nước.

​Động lực chính đến từ sự gia tăng đột biến của nguồn cung, khi một bộ phận người dân buộc phải bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, trong khi nhóm nhà đầu tư còn lại chủ động chốt lời sớm để phòng ngừa rủi ro giá tiếp tục đi xuống. Sự kết hợp giữa áp lực thanh khoản và tâm lý phòng thủ đã khiến thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái dư cung, kéo mặt bằng giá giảm mạnh.

Mỗi lượng vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 8-9 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Ảnh: T.L

Điều này khiến thị trường vàng trong nước đang có chuỗi giảm giá kéo sang ngày thứ bảy liên tiếp, với tổng mức giảm lên đến 16 triệu đồng/lượng kể từ đầu tháng đến nay và cũng là chuỗi phiên giảm nhiều nhất trong vòng một năm trở lại đây.

​Trên thị trường tự do, vàng miếng còn rẻ hơn nữa khi giá mua vào hiện dao động phổ biến quanh mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 141 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thị trường chính thức 4 triệu đồng mỗi lượng.

​Giá vàng nội giảm nhanh hơn thế giới

​Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm thêm 31 USD/ounce so với phiên liền trước, lùi về 4.297 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 11 tuần.

​Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Đáng chú ý, đà giảm của vàng trong nước đang diễn ra nhanh và mạnh hơn so với thị trường quốc tế, qua đó kéo chênh lệch giá nội - ngoại thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 8,3 triệu đồng/lượng.

​Mức chênh lệch này đã giảm sâu so với vùng đỉnh gần 30 triệu đồng/lượng ghi nhận vào cuối tháng 3, phản ánh sự điều chỉnh mạnh của thị trường trong nước cũng như xu hướng dần tiệm cận với mặt bằng giá quốc tế.

​Trước đó, giá vàng thế giới vừa trải qua phiên lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 3, khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ vượt xa kỳ vọng đã đảo chiều hoàn toàn tâm lý thị trường. Báo cáo việc làm tích cực không chỉ làm suy yếu kỳ vọng nới lỏng chính sách mà còn gần như “dập tắt” khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, qua đó kích hoạt đà tăng mạnh trở lại của đồng USD.

​Tâm điểm của đợt điều chỉnh nằm ở báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 do Bộ Lao động Mỹ công bố, với 172.000 việc làm mới, gần gấp đôi dự báo 88.000 của giới phân tích. Tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%, trong khi số liệu các tháng trước liên tiếp được điều chỉnh tăng mạnh, tháng 4 lên 179.000 và tháng 3 lên 214.000, đánh dấu tháng đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 kể từ đầu năm 2024. Chuỗi số liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sự ổn định, qua đó làm giảm bớt kỳ vọng về việc sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

​Diễn biến này nhanh chóng tác động sang thị trường lãi suất. Theo công cụ FedWatch, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tới đã tăng lên tới 96%, gần như loại bỏ kỳ vọng thay đổi chính sách trong ngắn hạn, yếu tố từng hỗ trợ đáng kể cho giá vàng thời gian qua.

​Đồng thời, chỉ số USD-Index tăng 0,63% lên 100,08 điểm, lần đầu tiên tái lập mốc 100 kể từ tháng 3. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng - tài sản định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó làm suy giảm lực cầu và gia tăng áp lực bán.

​Liệu cú rơi này là điểm khởi đầu của một chu kỳ đảo chiều hay chỉ là nhịp điều chỉnh mạnh trong xu hướng tăng dài hạn vẫn còn bỏ ngỏ, phụ thuộc lớn vào diễn biến dữ liệu kinh tế và định hướng chính sách của Fed trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cán cân thị trường đang nghiêng rõ về phía bên bán.