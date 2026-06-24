Khách hàng quan tâm gì tại ‘VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi’ 24/06/2026 09:02

(PLO)- Khởi động tại AEON Mall Bình Tân (TP.HCM), chuỗi hành trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” đã thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động tương tác sôi động.

Bên cạnh không khí lễ hội, các sản phẩm tài chính nổi bật của VPBank nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khách hàng nhờ những lợi ích thiết thực.

Từ thẻ tín dụng nhiều ưu đãi, giải pháp tài chính Super Sinh lời, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt đến ngân hàng số VPBank NEO, mỗi sản phẩm đều mang đến giá trị thiết thực cho nhu cầu chi tiêu, tích lũy, tối ưu dòng tiền và quản lý tài chính cá nhân.

Mở thẻ tín dụng VPBank nhận hoàn tiền đến 1,6 triệu đồng

Tại sự kiện, thẻ tín dụng VPBank là một trong những sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Đội ngũ tư vấn đã giới thiệu các dòng thẻ cùng hàng loạt ưu đãi dành cho nhu cầu mua sắm, ăn uống, du lịch và chi tiêu hàng ngày.

Chương trình ưu đãi “Mở thẻ mới – Khởi động triệu niềm vui” áp dụng từ nay đến cuối tháng 7-2026. (Ảnh VPBank)

Đáng chú ý, từ nay đến hết hết tháng 7-2026, khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng VPBank và đáp ứng điều kiện chi tiêu, thanh toán trong 30 ngày sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1,6 triệu đồng. Song song, nhiều dòng thẻ còn áp dụng ưu đãi hoàn tiền tới 15% cho các nhu cầu chi tiêu hằng ngày.

Theo ghi nhận, đông đảo khách hàng đã chủ động tìm hiểu các dòng thẻ tín dụng đa dạng của VPBank nhằm tối ưu chi phí cho các kế hoạch cá nhân. “Tôi sắp có chuyến du lịch cùng gia đình nên đang cân nhắc đăng ký mở thẻ tín dụng ngay tại sự kiện để tận dụng các chương trình ưu đãi”, chị Như Ngọc (34 tuổi, TP.HCM) cho biết.

VPBank NEO giúp quản lý tài chính hằng ngày thuận tiện hơn

Ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng. Nổi bật là tính năng Thanh toán hóa đơn tự động. Người dùng chỉ cần thiết lập một lần, hệ thống sẽ tự động thanh toán đúng hạn các hóa đơn định kỳ như điện, nước, internet, truyền hình, phí chung cư hay trả góp.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tài chính VPBank thông qua Minigame. (Ảnh VPBank)

Tính năng này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế quên thanh toán và tránh bị gián đoạn dịch vụ cũng như phát sinh phí chậm trả. Toàn bộ lịch sử giao dịch cũng sẽ được cập nhật ngay lập tức trên ứng dụng nên người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý chi tiêu minh bạch hơn. Ngoài ra, VPBank NEO còn tích hợp loạt tiện ích như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đặt vé tàu xe, vé xem phim, nạp mã thẻ game, điện thoại,… Tất cả mang đến trải nghiệm tài chính đa dạng, tiện lợi chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Góp thêm sức nóng cho sự kiện, mini game “Vòng quay may mắn” với các câu hỏi về tài chính cá nhân cũng thu hút nhiều khách tham gia. Hoạt động vừa mang đến những phần quà thiết thực, vừa giúp người chơi có thêm kiến thức về quản lý chi tiêu, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả ứng dụng ngân hàng số.

“Super Sinh lời Premier” tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Bên cạnh các giải pháp chi tiêu, thanh toán, nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm đến Super Sinh lời – công cụ giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi. Tính năng cho phép tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán tự động sinh lời mỗi ngày, đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng bất kì lúc nào.

Việc áp dụng mức lợi suất hấp dẫn lên tới 6%/năm (áp dụng theo từng thời kỳ), tính năng Super Sinh lời biến tài khoản thanh toán thông thường thành một "két sắt thông minh" linh hoạt. Đây là bước đi khởi đầu tư duy tài chính hiện đại, nơi dòng tiền được vận hành liên tục để sinh lời ở hiệu suất cao nhất, giúp khách hàng vừa làm chủ mọi nhu cầu chi tiêu tức thời, vừa tích lũy tài sản một cách tự nhiên và bền vững.

Tại khu vực tư vấn, nhiều khách tham dự bày tỏ sự quan tâm khi được giới thiệu giải pháp giúp “tiền sinh tiền” một cách đơn giản và thuận tiện. “Trước đây tiền để trong tài khoản thanh toán tôi gần như không để ý, nhưng giờ biết có thể ‘tự động sinh lời’ trong lúc mình ăn - chơi - ngủ - nghỉ thì thấy rất thú vị nên tôi đã thử”, chị Lan Anh (30 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ.

Các sản phẩm tiết kiệm đáp ứng đa dạng nhu cầu tích lũy

Ghi nhận trong khuôn khổ sự kiện “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi”, các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm như Thịnh Vượng Linh Hoạt hay giải pháp tiền gửi toàn diện cũng được đông đảo khách hàng đón nhận, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tích lũy tài chính ngày càng đa dạng.

VPBank hiện cung cấp danh mục sản phẩm tiền gửi phù hợp với nhiều mục tiêu khác nhau, từ người trẻ bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính đến những khách hàng có mục tiêu tích lũy và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, sản phẩm còn được thiết kế cá nhân hóa theo hành trình gửi tiền, thời gian và dòng tiền của khách hàng.

Chỉ với một chạm trên VPBank NEO, việc mở và quản lý khoản tiền gửi trở nên đơn giản và thuận tiện hơn, giúp khách hàng chủ động theo dõi, điều chỉnh khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu tích lũy theo hướng chủ động và linh hoạt hơn.

“VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” khép lại điểm dừng đầu tiên tại TP.HCM với loạt trải nghiệm tài chính, giải trí gắn liền nhu cầu thực tế của khách hàng. Hành trình sẽ tiếp tục đến Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Huế và nhiều địa phương khác trong mùa hè này, mang theo loạt hoạt động tương tác sôi động dành cho khách hàng trên toàn quốc.