Dấu ấn của VPBank tại Ngày tài chính số 2026 10/06/2026 16:55

(PLO)- Mang đến một hệ sinh thái số toàn diện cùng chuỗi trải nghiệm đột phá, VPBank tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Ngày Tài chính Số 2026 khi kết hợp công nghệ, tài chính, trải nghiệm thực tế và tạo nên một hành trình khám phá gần gũi, mới mẻ, đầy cảm xúc.

Đồng hành cùng Ngày tài chính số 2026 lần thứ 4, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên bản đồ chuyển đổi số khi kiến tạo không gian trải nghiệm số VPBank Cashless City – Đại lộ Thịnh Vượng đa màu sắc. Đây là nơi trình làng nhiều giải pháp tài chính chuyên sâu từ ngân hàng số, thanh toán, tín dụng đến đầu tư, bảo hiểm.

Không gian giao thoa đỉnh cao giữa tài chính, công nghệ và giải trí

Mỗi trạm dừng trên “Đại lộ” là một mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của VPBank, gồm: Trái tim của hệ sinh thái - Ngân hàng mẹ VPBank; phân khúc tài chính dành cho hộ kinh doanh VPBank CommCredit; Chứng khoán VPBank; Ngân hàng số Cake by VPBank và Bảo hiểm số OPES.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các lãnh đạo tham quan hệ sinh thái tài chính VPBank. (Ảnh: VPBank)

Hành trình khám phá Đại lộ Thịnh Vượng được số hóa đến từng điểm chạm, nhanh chóng trở thành tọa độ không thể bỏ qua của khách tham quan. Tại đây, người chơi được bùng nổ năng lượng với những minigame công nghệ tương tác thú vị như: Đường đua thịnh vượng, Nhịp điệu sinh lời, Plinko Cake... Nắm bắt tâm lý của phân khúc khách hàng trẻ, luôn đề cao sự tiện lợi nhưng vẫn chú trọng phong cách cá nhân, VPBank đem đến kho quà tặng được thiết kế cực chất và mang tính ứng dụng cao.

Người chơi vô cùng hào hứng khi nhận về những món quà vừa thiết thực, vừa cá tính. Từ quạt điện tiện lợi "cứu tinh" cho những ngày nắng nóng, đến khăn bandana cá tính mang đậm dấu ấn sự kiện với họa tiết bàn cờ Monopoly để người chơi thoải mái "F5" diện mạo. Ngoài ra, quà tặng còn có dây đeo điện thoại thời trang, bộ sticker xinh xắn hay gậy thanh toán một chạm (Wand tap to pay) giúp các bạn trẻ thanh toán nhanh chóng chỉ với một cái chạm đầy phong cách. Sự kiện đã ghi nhận hàng ngàn lượt trải nghiệm thực tế và hàng ngàn phần quà độc đáo được trao tận tay khách hàng.

Khách hàng hào hứng tham gia trò chơi tương tác và nhận quà tặng. (Ảnh: VPBank)

Bên cạnh các hoạt động giải trí, đội ngũ tư vấn viên nhiệt huyết của VPBank luôn túc trực để tận tình hướng dẫn và chủ động giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Sự kết hợp sáng tạo giữa giải pháp công nghệ - tài chính, minigame vui nhộn, quà tặng hấp dẫn giúp thương hiệu trở nên gần gũi và gắn kết với người dùng hơn. Lan tỏa trọn vẹn tinh thần sống số tiện ích và niềm vui đến cộng đồng.

Tư vấn viên hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng VPBank NEO. (Ảnh: VPBank)

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, VPBank đã mang đến hội thảo trọng tâm “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” một giải pháp đột phá: Hệ sinh thái tài chính số toàn diện dành riêng cho hộ kinh doanh. Nền tảng này giúp kết nối liền mạch mọi hoạt động kinh doanh từ mở tài khoản, quản lý thu chi, tối ưu dòng tiền, tiếp cận vốn vay cho đến nộp thuế, hỗ trợ vận hành. Thông qua hệ giải pháp chuyên biệt này, VPBank tự hào đồng hành bền vững cùng cộng đồng tiểu thương trên hành trình bứt phá tăng trưởng.

E-Concert mang đến một đêm nhạc thăng hoa cho hàng chục ngàn khán giả. (Ảnh: VPBank).

Cuối cùng, đại nhạc hội E-Concert chính là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh Ngày Tài chính số 2026. Tại đây, hơn 20.000 khán giả đã cùng hòa chung nhịp đập khi dàn sao đình đám Tóc Tiên, Isaac, Trúc Nhân, Grey D,... cống hiến những màn trình diễn bùng nổ, thắp sáng đêm nhạc bằng sự giao thoa mãn nhãn giữa âm thanh và công nghệ.

Điều thú vị trong chương trình, E-Concert là sân khấu các nghệ sĩ trình làng những ca khúc mới như: Tóc Tiên với “Người còn thương em không” hay Grey D với “toidaidot”. Tất cả đã tạo nên một đêm hội bùng nổ cảm xúc và để lại dấu ấn khó quên. Thành công của E-Concert tiếp tục minh chứng cho tính hiệu quả của mô hình kết hợp giữa công nghệ tài chính và giải trí đỉnh cao mà VPBank cùng hệ sinh thái đang theo đuổi.

Dẫn dắt xu hướng, khẳng định vai trò tiên phong

Theo số liệu từ đơn vị tổ chức báo Tuổi Trẻ, Lễ hội Tài chính số 2026 đã khép lại với những con số ấn tượng: hơn 20.000 tài khoản mở mới, hơn 40.000 phần quà được trao, hơn 80.000 lượt tương tác trực tiếp, hơn 2,5 triệu lượt tương tác trực tuyến trên các nền tảng số. VPBank ghi nhận hàng nghìn khách hàng mới đăng ký mở tài khoản, mở thẻ và tải ứng dụng. Tổng lượng tiếp cận của VPBank trong khuôn khổ sự kiện Ngày tài chính số 2026 ước đạt 18.000 lượt.

Đặc biệt, VPBank Cashless City - Đại lộ Thịnh Vượng, không gian trải nghiệm được xây dựng theo chủ đề trò chơi cờ tỷ phú đầy sáng tạo và hoàn toàn khác biệt, đã góp phần tạo nên dấu ấn đột phá giúp VPBank xuất sắc nhận giải thưởng "Không gian trải nghiệm ấn tượng" tại lễ bế mạc Ngày Tài chính số 2026.

Đại diện VPBank nhận giải thưởng "Không gian trải nghiệm ấn tượng" tại lễ bế mạc Lễ hội Tài chính số 2026. (Ảnh: Quang Định)

Thành công này minh chứng rằng: Khi tài chính số được kiến tạo bằng tư duy sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm, các giải pháp sẽ trở nên gần gũi và thiết thực hơn bao giờ hết. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, giúp mọi người dân dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính số tiện lợi, an toàn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số, hướng đến một xã hội văn minh, hiện đại, minh bạch và bền vững.