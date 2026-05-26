Nam A Bank: Kích hoạt 'lá chắn thép', chặn rủi ro trên từng giao dịch 26/05/2026 13:10

(PLO)- Nam A Bank tích hợp SIMO, tạo “lá chắn” bảo vệ giao dịch theo thời gian thực, cảnh báo rủi ro tức thì, minh bạch dữ liệu liên thông, đảm bảo an toàn 24/7 và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân khách hàng.

Nhằm thực hiện chiến lược chuyển đổi số và nâng cao an toàn an ninh trong hoạt động thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức triển khai dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn triển khai sớm dịch vụ này từ ngày 25-5-2026.

Khách hàng giao dịch tại điểm giao dịch số OneBank.

Việc triển khai dịch vụ này nhằm thực hiện Kế hoạch số 02/KH-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 13-2-2026 về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành ngân hàng.

Hệ thống SIMO là hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, là nền tảng tiếp nhận báo cáo từ các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức trung gian thanh toán.

Đây là một giải pháp công nghệ then chốt do NHNN chủ trì xây dựng và quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, được xem là "lá chắn số" cấp quốc gia của ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi tội phạm mạng.

Hệ thống tập hợp danh sách các tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.

Khi vận hành, hệ thống SIMO tạo “lá chắn” bảo vệ giao dịch cho khách hàng Nam A Bank theo thời gian thực. Cụ thể: cảnh báo và ngăn chặn rủi ro theo thời gian thực; minh bạch hóa thông tin điểm đến của dòng tiền; bảo vệ đồng bộ 24/7 trên mọi kênh giao dịch; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu cá nhân.