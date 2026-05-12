Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng 12/05/2026 08:44

Đây không chỉ là một thỏa thuận nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm tài chính chuỗi cung ứng, mà còn là bước đi cụ thể hóa mạnh mẽ cam kết của các bên về việc triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Nam A Bank và IFC đã được ký kết vào tháng 2-2026.

Dự án lần này với IFC đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ mô hình cho vay truyền thống dựa trên tài sản đảm bảo, sang mô hình tài trợ dựa trên dòng tiền, các khoản phải thu – phải trả và uy tín của các doanh nghiệp đầu chuỗi. Đây không chỉ là sự thay đổi về sản phẩm, mà là sự chuyển đổi toàn diện về tư duy kinh doanh, cách tiếp cận khách hàng và phương thức quản trị rủi ro.

Lãnh đạo Nam A Bank và IFC ký kết thỏa thuận Hỗ trợ kỹ thuật Tài trợ chuỗi cung ứng.

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kỹ thuật SCF giữa Nam A Bank và IFC lần này có sự đồng tài trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO).

Đáng chú ý, IFC sẽ tư vấn triển khai mô hình SCF chuẩn quốc tế cho Nam A Bank một cách toàn diện và chuyên sâu, thiết kế và nâng tầm mảng tài trợ chuỗi cung ứng với một lộ trình chuyên nghiệp, bao gồm 5 trụ cột cốt lõi: Hoạch định chiến lược 3–5 năm; Thiết kế hệ sinh thái sản phẩm SCF toàn diện; Chuẩn hóa quy trình vận hành; Đào tạo và chuyển giao năng lực; Xây dựng nền tảng số hóa e-SCF.