LPBank thắng lớn với 4 giải thưởng từ Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB 01/06/2026 14:27

(PLO)- Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB diễn ra ngày 28-5 tại Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã được xướng tên tại 4 hạng mục giải thưởng quan trọng, tiếp tục ghi nhận dấu ấn trong hoạt động thẻ quốc tế.

Theo đó, LPBank đã được vinh danh tại 4 hạng mục giải thưởng gồm: Giải thưởng Katana dành cho ngân hàng có tăng trưởng chi tiêu thẻ xuất sắc 2025; Giải thưởng Sakura dành cho ngân hàng dẫn đầu thẻ tích lũy 2025; Giải thưởng Sakura dành cho ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ cao cấp 2025 và Giải thưởng Sakura dành cho ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ tín dụng 2025.

Đà tăng trưởng ấn tượng của hoạt động thẻ

Từ 2 giải thưởng được JCB trao tặng năm 2024, đến năm 2025, LPBank đã được vinh danh ở 4 hạng mục, cho thấy hiệu quả ngày càng rõ nét trong hoạt động phát triển thẻ và mở rộng hệ sinh thái thanh toán.

LPBank ghi dấu ấn trên thị trường thẻ với 4 giải thưởng từ JCB.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh của hoạt động thẻ khi số lượng thẻ phát hành mới tăng 118% và doanh số giao dịch tăng 60% so với cùng kỳ. Không chỉ mở rộng quy mô khách hàng, LPBank còn ghi nhận mức độ sử dụng và gắn bó ngày càng cao của người dùng đối với hệ sinh thái thanh toán của ngân hàng.

Đại diện LPBank (ở giữa) nhận 4 giải thưởng từ Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB.

Đặc biệt, dòng thẻ tín dụng quốc tế LPBank JCB Ultimate tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội trong phân khúc khách hàng cao cấp, với số lượng thẻ phát hành cao gấp 5 lần so với năm 2024. Doanh số giao dịch của dòng thẻ này chiếm tới 22% tổng doanh số giao dịch thẻ tín dụng LPBank JCB trong năm 2025, cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các sản phẩm tài chính cao cấp.

Phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, LPBank đang từng bước chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào quy mô sang tăng trưởng dựa trên giá trị và mức độ gắn bó của khách hàng. Theo đó, thẻ tín dụng luôn là một trong những giải pháp quan trọng nhất để thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời là yếu tố quyết định thành công của chiến lược ngân hàng bán lẻ hiện đại. Trên nền tảng đó, ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng tần suất sử dụng dịch vụ trong đời sống hàng ngày.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó TGĐ kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ chia sẻ: “Trong giai đoạn mới của thị trường tài chính, tăng trưởng không còn được đo đơn thuần bằng số lượng khách hàng hay quy mô phát hành thẻ, mà bằng mức độ hiện diện trong đời sống tài chính hàng ngày và khả năng gắn bó lâu dài với khách hàng. LPBank đang tập trung xây dựng hệ sinh thái thanh toán theo hướng số hóa, cá nhân hóa và tích hợp sâu hơn vào nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Những giải thưởng từ JCB là sự ghi nhận cho định hướng phát triển bền vững của LPBank trong chiến lược ngân hàng bán lẻ”.

Bên cạnh đó, LPBank hiện đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong phát triển sản phẩm thẻ, cá nhân hóa ưu đãi và tối ưu trải nghiệm thanh toán theo từng nhóm khách hàng. Ngân hàng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi trong các lĩnh vực thiết yếu như mua sắm trực tuyến, ẩm thực, di chuyển, siêu thị… nhằm gia tăng trải nghiệm thanh toán và thúc đẩy nhu cầu sử dụng thẻ. Các chương trình thi đua nội bộ được triển khai định kỳ theo tháng và quý cũng góp phần lan tỏa động lực kinh doanh trong toàn hệ thống.

Đồng hành cùng những thành công đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược bền chặt giữa LPBank và JCB. Thông qua hợp tác toàn diện trong việc phát triển sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hai bên đang thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại, an toàn và số hóa mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế không chỉ ghi nhận năng lực đổi mới của LPBank mà còn tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và chất lượng dịch vụ. Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, LPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, mang tới các giải pháp tài chính thuận tiện, an toàn và bền vững cho khách hàng trong kỷ nguyên số.