Agribank triển khai Chương trình cho vay ưu đãi 'Cơ giới hóa – Nâng cao giá trị nông nghiệp' 01/06/2026 09:52

(PLO)- Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Cơ giới hóa – Nâng cao giá trị nông nghiệp”, hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Theo Agribank, chương trình nhằm hỗ trợ người dân tăng cường ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chương trình cụ thể như sau:

Quy mô chương trình: 2.000 tỷ đồng.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 14-5-2027.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm cơ giới hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp theo quy định của Chương trình.

Mục đích vay vốn: Mua máy móc, thiết bị mới 100% thuộc danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp theo quy định của Agribank.

Loại cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Mức cho vay: Lên tới 100% nhu cầu vốn.

Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 5,8%/năm.

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia Chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục đơn giản – Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Điều kiện cho vay: Khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của Chương trình.

Danh mục chủng loại máy, thiết bị, quý khách xem tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.