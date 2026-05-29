6 giải pháp ngân hàng số của BIDV đạt giải Sao Khuê 2026 29/05/2026 15:25

(PLO)- BIDV tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 khi có 6/6 sản phẩm, giải pháp công nghệ tham gia đều được vinh danh ở nhóm lĩnh vực Kinh tế số, Giao dịch số - Công nghệ tài chính và được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam từ năm 2003, “Sao Khuê” là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam. Năm nay, Giải thưởng Sao Khuê ghi nhận 313 đề cử đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước và đã có 126 đề cử xuất sắc được vinh danh.

Với BIDV, việc đồng thời có 6 giải pháp được trao giải Sao Khuê 2026 không chỉ phản ánh năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngân hàng mà còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược xây dựng mô hình ngân hàng số thế hệ mới của BIDV - nơi dữ liệu, AI và tự động hóa dần trở thành nền tảng cho vận hành, quản trị và phát triển trải nghiệm khách hàng.

Đại diện một số đơn vị BIDV tại Lễ trao giải Sao Khuê 2026.

Đẩy mạnh số hóa toàn diện từ vận hành đến quản trị, giao dịch

Các giải pháp được BIDV phát triển và vinh danh năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ vận hành đến quản trị khách hàng, giao dịch quốc tế.

Ở mảng vận hành, “Smart Counter Hub - Nền tảng giao dịch thông minh, không giấy tờ” là một trong những dấu ấn nổi bật trong chiến lược số hóa của BIDV. Đây là nền tảng do BIDV tự phát triển, tiên phong tại Việt Nam trong số hóa toàn trình giao dịch tại quầy thông qua ứng dụng AI, xác nhận điện tử và mô hình Super App. Giải pháp góp phần số hóa 100% chứng từ, đồng thời giúp ngân hàng tiết kiệm khoảng 150 tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm.

Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, “Hệ thống Định giá tài sản tại BIDV (B.Valuation)” là nền tảng định giá số tập trung tích hợp kho dữ liệu giá, bản đồ giá và công nghệ AI/ML nhằm nâng cao chất lượng định giá, tối ưu năng suất lao động và tăng cường kiểm soát rủi ro đối với hoạt động định giá tài sản.

Với sản phẩm “Giao dịch ngoại hối quốc tế thông minh 4.0”, BIDV cung cấp giải pháp số hóa toàn diện giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng tổ chức trên nền tảng ngân hàng điện tử. Giải pháp giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình xử lý, tối ưu chi phí vận hành và đáp ứng mô hình phê duyệt đa cấp, đa quốc gia trong hoạt động tài chính quốc tế.

Đối với khách hàng doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia, “SWIFT SCORE - Giải pháp ngân hàng điện tử toàn cầu dành cho khách hàng tổ chức” được BIDV xây dựng theo triết lý “Kết nối tối giản - Giá trị tối đa”, cho phép doanh nghiệp kết nối tập trung với ngân hàng thông qua hạ tầng SWIFT toàn cầu. Giải pháp giúp tối ưu quản trị dòng tiền, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả kết nối tài chính quốc tế.

Đại diện Trung tâm Thanh toán nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 với sản phẩm BIDV Swift Score.

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng bằng dữ liệu và AI

Không chỉ tập trung số hóa vận hành và giao dịch, BIDV đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số ở lĩnh vực quản trị trải nghiệm và xây dựng hệ sinh thái số dành cho từng nhóm khách hàng.

“Nền tảng số quản lý đặc quyền 360 độ BIDV” là giải pháp tiên phong do BIDV phát triển và vận hành, hướng tới số hóa toàn diện hành trình quản lý, khai thác và sử dụng đặc quyền khách hàng trên ứng dụng ngân hàng số. Nền tảng cho phép cá nhân hóa đặc quyền cho từng khách hàng, quản trị tập trung dữ liệu và tích hợp linh hoạt với hệ sinh thái đối tác đa ngành, qua đó mang đến trải nghiệm liền mạch, đồng bộ dành cho khách hàng cao cấp.

Trong khi đó, “MyShop Pro - Hệ sinh thái giải pháp số cho khách hàng tiểu thương” hướng tới nhóm khách hàng hộ kinh doanh và tiểu thương giúp quản lý kinh doanh toàn diện và hoàn toàn miễn phí với các tính năng quản lý cửa hàng, quản lý sản phẩm, kết nối loa thanh toán, xuất hóa đơn điện tử, quản lý đơn hàng và theo dõi báo cáo kinh doanh trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp góp phần hỗ trợ khách hàng tối ưu vận hành, dễ dàng đáp ứng quy định mới về quản lý thuế, thích ứng nhanh với xu hướng kinh doanh số.

Đại diện BIDV cho biết, các giải pháp được vinh danh tại Sao Khuê 2026 phản ánh định hướng chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng trong giai đoạn mới: không chỉ dừng ở số hóa dịch vụ mà hướng tới mô hình ngân hàng vận hành bằng dữ liệu và nền tảng số.

Việc 6/6 giải pháp tham gia đều đạt Giải thưởng Sao Khuê 2026 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam.