Giá vàng đảo chiều tăng, khoảng cách nội – ngoại thu hẹp mạnh 25/05/2026 14:45

(PLO)- Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ USD suy yếu và dầu lao dốc, kéo vàng trong nước đi lên.

Thị trường vàng thế giới bật tăng trở lại đã kéo giá vàng trong nước đi lên trong phiên giao dịch ngày 25-5.

Tuy nhiên, do biên độ tăng không đồng đều, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đã thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu giờ chiều 25-5, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 3.562 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, tăng thêm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng chậm hơn đáng kể. Công ty SJC điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào – bán ra lên mức 159 – 162 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 cũng được nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt nâng giá tương đương và hiện giao dịch ngang bằng với vàng miếng SJC, diễn biến hiếm gặp trong bối cảnh thị trường thường duy trì khoảng cách giá giữa hai dòng sản phẩm.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: T.L

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần nhờ hai lực đẩy cùng lúc: đồng USD suy yếu và giá dầu thế giới giảm sâu. Hiện giá dầu thô đã giảm 5,46%, xuống còn 91,33 USD/thùng, chỉ số USD-Index cũng giảm dần về vùng 99 điểm.

Cả hai yếu tố đều xuất phát từ kỳ vọng liên quan đến khả năng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một thỏa thuận địa chính trị quan trọng.

Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington và Tehran đã “cơ bản hoàn tất đàm phán” về một bản ghi nhớ hòa bình, hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Thông tin này ngay lập tức kéo giá dầu xuống mức thấp nhất trong hai tuần.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, chính ông Trump lại phát tín hiệu thận trọng khi yêu cầu các nhà đàm phán không vội vàng chốt thỏa thuận với Iran, cho thấy bất đồng giữa hai bên vẫn còn rất lớn ở những vấn đề cốt lõi.

Diễn biến trái chiều này khiến thị trường giữ tâm lý thận trọng lạc quan, đủ để đẩy giá dầu đi xuống, nhưng chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn rủi ro địa chính trị.

Mối liên hệ giữa dầu và vàng tiếp tục phản ánh tác động lẫn nhau của thị trường hàng hóa. Khi giá dầu giảm, áp lực lạm phát có xu hướng hạ nhiệt, qua đó mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong môi trường lãi suất thấp hơn, chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi cũng giảm theo, giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn.

Ở chiều ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh như giai đoạn căng thẳng Mỹ - Iran trước đó, lạm phát sẽ chịu áp lực đi lên, buộc Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn. Đây cũng là yếu tố thường gây sức ép lên giá vàng.