Giá vàng lao dốc, cơ hội hay ‘bẫy giảm giá’? 16/05/2026 12:05

(PLO)- Giá vàng trong nước đang rơi vào trạng thái trầm lắng hiếm thấy, bất chấp mặt bằng giá đã lùi về vùng thấp nhất trong 4 tháng và nguồn cung được cải thiện rõ rệt.

Ngày 16-5, giá vàng miếng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối phiên trước, đưa giá mua bán lùi về 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026. Tính từ đầu tháng 5, mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất khoảng 3 triệu đồng, còn so với đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3, mức “bốc hơi” đã lên tới 28 triệu đồng/lượng.

Tốc độ rơi tương tự cũng được ghi nhận với sản phẩm vàng nhẫn 9999. Hiện các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý hay SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn trơn quanh ngưỡng 160,3 – 161 triệu đồng/lượng và bán ra 163 – 164 triệu đồng/lượng. Thậm chí, tại các cửa hàng nhỏ lẻ, giá giao dịch thấp hơn đáng kể, phổ biến chỉ 147 – 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm sâu nhưng lực cầu mất hút

Đáng chú ý là lực cầu không hề tăng khi giá giảm, mà còn có xu hướng co lại. Tâm lý chờ đợi giá xuống sâu hơn đang chi phối phần lớn người mua, khiến thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu.

Trái ngược với cảnh khan hiếm kéo dài trước đó, nguồn cung vàng miếng SJC hiện đã được cải thiện rõ rệt. Nếu như vài tháng trước, để mua được một lượng vàng, nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí ngủ qua đêm trước cửa công ty kinh doanh vàng để giữ chỗ, thì nay tình thế đã đảo chiều. Có ngày Công ty SJC cho phép mỗi khách hàng 3 lượng, 5 lượng, có ngày lại cho mua không giới hạn, điều hiếm thấy trong giai đoạn giá vàng sốt nóng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18-19 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng đang thu hẹp nhanh chóng. Nếu như cuối tháng 3, mức chênh lệch có lúc vọt lên tới 30 triệu đồng/lượng thì hiện đã giảm còn khoảng 19 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm xuống dưới 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần ở mức 4.539 USD/ounce, rơi thẳng 111 USD/ounce so với phiên trước đó và chạm đáy 6 tuần. Tính chung cả tuần, mỗi ounce vàng đã giảm khoảng 200 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới đã giảm đến 6,3 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế phí. Trong khi đó, giá vàng trong nước chỉ giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng. Mức giảm không tương xứng đã khiến chênh lệch giữa hai thị trường từ vùng 16 triệu đồng/lượng nới rộng lên khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Chủ một doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại phường Gia Định (TP.HCM) cho biết: Thực tế là nhu cầu mua bán vàng trên thị trường luôn hiện hữu, song đã giảm đáng kể so với tình trạng căng thẳng cách đây vài tháng.

“Trước đây, do lo ngại căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông, giá dầu leo thang và áp lực lạm phát gia tăng, kết hợp với tâm lý phòng thủ khiến người dân đổ xô mua vàng bằng mọi giá. Tuy nhiên, khi các yếu tố này dần được thị trường "tiêu hóa", tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên bình tĩnh hơn. Nhu cầu hiện nay quay về trạng thái thực chất, chủ yếu phục vụ tích trữ và giao dịch thông thường. Nhờ đó, cung – cầu cũng dần cân bằng trở lại, góp phần kéo mặt bằng giá và giao dịch về trạng thái ổn định hơn” - vị này phân tích.

Có phải thời điểm “bắt đáy” vàng?

Với vùng giá đang chạm đáy 4 tháng trở lại đây, câu hỏi đặt ra liệu đây có phải thời điểm “bắt đáy” đối với nhà đầu tư ưa chuộng vàng hay không?

Lực cầu vàng miếng SJC tại thị trường trong nước đang rất trầm lắng. Ảnh: T.L

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia kinh tế nêu quan điểm: Giá vàng trong nước giảm mạnh ngoài chịu sức ép từ thị trường thế giới, còn chịu tác động bởi sự cộng hưởng nhiều yếu tố chính sách và thị trường.

Trước hết, các biện pháp quản lý được siết chặt đã góp phần tái lập kỷ cương thị trường. Việc từng bước xóa bỏ thế độc quyền vàng miếng, yêu cầu giao dịch trên 20 triệu đồng phải thực hiện qua chuyển khoản, cùng với tăng cường thanh tra và xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng… đã làm giảm đáng kể các yếu tố phi thị trường – vốn là nguyên nhân chính đẩy chênh lệch lên mức cao trước đây.

Cùng với đó, đà điều chỉnh giảm của giá vàng thế giới đã và đang tạo áp lực trực tiếp lên thị trường trong nước. Khi mặt bằng giá quốc tế hạ nhiệt, mức chênh lệch vốn bị đẩy lên cao bất thường giữa vàng nội và thế giới cũng co hẹp đáng kể, đưa thị trường dần trở về trạng thái cân bằng hơn.

Ở phía cầu, tâm lý đầu tư vàng suy yếu khi giá giảm mạnh. Nhu cầu nắm giữ giảm không chỉ vì kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn, mà còn do dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh sinh lời tốt hơn.

"Cuối cùng, sự bứt phá của các kênh đầu tư thay thế, đặc biệt là thị trường chứng khoán liên tục thiết lập đỉnh mới, đã hút bớt dòng tiền khỏi vàng. Trong bối cảnh cơ hội sinh lời được mở rộng ở các tài sản rủi ro hơn, vàng không còn là lựa chọn ưu tiên, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giá giữa hai thị trường”- ông Khánh nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Duy Phương, chuyên gia ngành vàng chia sẻ: Hiện tại lực mua trên thị trường rất yếu, trong khi lực bán vẫn hiện hữu. Ngay cả thị trường tự do, giá bán nhiều thời điểm còn thấp hơn giá niêm yết tại các doanh nghiệp lớn. Điều đó phản ánh rõ trạng thái dư cung.

Tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng nay, chứ không phải mới và nó đến từ ba nguyên nhân.

Thứ nhất, giá vàng thế giới vài tháng gần đây có xu hướng giảm và chưa thoát khỏi xu hướng này. Những người mua nhằm mục đích đầu cơ trong giai đoạn trước, dù đến nay đã có lãi hoặc mua ở vùng giá cao đều có xu hướng chốt lời hoặc cắt lỗ. Khi lực mua mới không còn nhiều mà lực bán chiếm ưu thế thì đương nhiên giá giảm và chênh lệch giữa hai thị trường cũng giảm theo.

Thứ hai, lãi suất tiết kiệm ở một số kỳ hạn ngắn vẫn neo ở mức cao đang tạo lực hút đáng kể đối với dòng tiền nhàn rỗi. Gửi tiết kiệm không phải là “lá chắn” hoàn hảo trước lạm phát, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây vẫn là kênh trú ẩn an toàn và tương đối hiệu quả. Khi lạm phát trên toàn cầu có xu hướng tăng, các ngân hàng trung ương buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ, đưa mặt bằng lãi suất đi lên. Diễn biến này lại bất lợi cho vàng.

Thứ ba, thị trường đang kỳ vọng nguồn cung vàng sẽ gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi nhà điều hành định hướng cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trong khoảng 2–3 tháng tới, nhiều khả năng giá vàng thế giới vẫn khó bứt phá, chủ yếu dao động trong vùng thấp do thiếu động lực hỗ trợ đủ mạnh. Phải đến cuối quý III hoặc đầu quý IV, thời điểm thị trường bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng trên toàn cầu thì đà phục hồi mới có thể rõ nét hơn.

Ông Trần Duy Phương - Chuyên gia ngành vàng

Nhìn rộng ra cả năm, kịch bản tăng nóng như năm ngoái khó lặp lại, thậm chí đây có thể là một năm điều chỉnh của thị trường vàng. Tuy vậy, về dài hạn, xu hướng tăng của kim loại quý này vẫn chưa thay đổi.

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh cho biết thêm: "Xu hướng chủ đạo của thị trường vàng trong năm nay nhiều khả năng nghiêng về trạng thái tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ, trong khi kịch bản tăng mạnh là không dễ xảy ra, dù các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị hay áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc giá vàng và bạc đã trải qua nhiều năm tăng mạnh với biên độ lớn, đẩy mặt bằng giá lên cao, khiến dư địa cho mức sinh lời vượt trội ngày càng thu hẹp. Khi định giá không còn rẻ, khả năng tạo ra các nhịp tăng đột biến sẽ bị hạn chế đáng kể.

Bên cạnh đó, bối cảnh đầu tư đang thay đổi khi nhiều kênh tài sản khác dần trở nên hấp dẫn hơn, từ tiền gửi, trái phiếu đến các thị trường rủi ro. Điều này khiến dòng tiền được phân bổ lại theo hướng đa dạng hóa, thay vì tập trung mạnh vào các tài sản trú ẩn như vàng. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn giữ vai trò phòng vệ trong danh mục, nhưng khó còn là tâm điểm hút vốn như giai đoạn trước."