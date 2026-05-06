Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn 17 triệu đồng/lượng 06/05/2026 14:24

​(PLO)- Dù cùng nhịp với thế giới, vàng trong nước điều chỉnh lệch pha, kéo chênh lệch nội – ngoại giảm mạnh về 17 triệu đồng/lượng, từ đỉnh gần 30 triệu hồi cuối tháng 3.

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ 2 liên tiếp và nhanh chóng lấy lại những gì đã mất trong hai phiên giảm trước đó.

​Giá vàng bật tăng do đâu?

​Đầu giờ chiều ngày 6-5, giá vàng tại Công ty SJC điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều hôm qua, niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Phú Quý, Phú Nhuận, Doji, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt neo mức giá mua bán tương đương.

​Trong khi đó, Công ty Mi Hồng chỉ cộng thêm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất, nâng giá mua bán vàng miếng SJC ở mức 163,3 – 164,8 triệu đồng/lượng.

​Đối với vàng nhẫn 9999, mức điều chỉnh tăng thêm dao động từ 300.000 – 1.300.000 đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Đơn cử như tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn 24K được cộng thêm 1,3 triệu đồng/lượng, nâng giá mua bán lên 163 – 166 triệu đồng/lượng, song tại tiệm vàng Ngọc Thẩm, mức tăng thêm hiện đang là 1,5 triệu đồng/lượng, neo giá mua bán ở mức 152 – 155,5 triệu đồng/lượng…

​Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.660 USD/ounce, cao hơn 100 USD/ounce so với đóng cửa phiên hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 148,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm từng chênh lệch gần 30 triệu đồng mỗi lượng hồi cuối tháng 3 vừa qua.

​Kim loại quý bất ngờ đảo chiều đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz để chờ tiến triển đàm phán với Iran, động thái được xem là chất xúc tác mới kích hoạt đà tăng của giá vàng

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Ngân hàng trung ương đảo chiều bán ròng trong quý 1

​Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lực đỡ quan trọng của thị trường vàng suốt nhiều năm qua chủ yếu nhờ vào vai trò dẫn dắt của các ngân hàng trung ương, bất ngờ đi xuống trong tháng cuối quý I/2026, chuyển từ trạng thái mua ròng sang bán ròng.

​Cụ thể, các ngân hàng trung ương đã bán ròng 30 tấn vàng trong tháng 3. Trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là nước bán vàng mạnh nhất lên đến 60 tấn. Không chỉ dừng lại ở việc bán trực tiếp, ngân hàng trung ương còn thực hiện các hợp đồng hoán đổi vàng (gold swaps) với quy mô khoảng 79 tấn. Chuỗi động thái này đã kéo dự trữ vàng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu khoảng 137 tấn, từ vùng gần 830 tấn xuống còn 693 tấn vào cuối tháng 3, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

​Tiếp đến, nước bán vàng nhiều thứ 2 là Nga với 16 tấn. Bên cạnh đó, Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) cũng chốt lời, bán gần 22 tấn vàng trong quý I để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

​Ở chiều ngược lại, lực mua vẫn tập trung ở một số quốc gia duy trì chiến lược tích lũy vàng từ năm 2024. Đơn cử như Ngân hàng Quốc gia Ba Lan dẫn đầu với 11 tấn trong tháng 3, tiếp theo là Uzbekistan (9 tấn) và Kazakhstan (6 tấn). Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục kéo dài chuỗi mua ròng lên tháng thứ 17 liên tiếp, với 5 tấn trong tháng 3. Một số quốc gia khác như Guatemala và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận mua ròng, mỗi nước 2 tấn.

​Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Ba Lan vẫn là bên mua vàng với số lượng lớn nhất, đạt 31 tấn, theo sau là Uzbekistan (25 tấn), Kazakhstan (13 tấn) và Trung Quốc (7 tấn). Ngoài ra, hàng loạt quốc gia như Cộng hòa Séc, Malaysia, Kyrgyzstan, Campuchia, Indonesia hay Serbia cũng gia tăng dự trữ ngoại hối, dù quy mô khiêm tốn.

​Khi điều kiện thị trường ổn định trở lại, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tái tích lũy vàng. Bằng chứng là chỉ trong hai tuần gần đây, dự trữ vàng của nước này đã tăng thêm 36,4 tấn, trong đó riêng tuần qua ghi nhận mức tăng 30,7 tấn, nâng tổng nắm giữ lên khoảng 730 tấn vào giữa tháng 4.

​Diễn biến này phản ánh rõ tính chất ngày càng biến động của nhu cầu vàng từ khu vực chính thức. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, buộc một số ngân hàng trung ương phải linh hoạt, từ tích lũy sang bán ra, nhằm ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và tỉ giá.

​Ở tầm rộng hơn, xung đột địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường toàn cầu, khi gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là năng lượng, đang làm gia tăng áp lực lạm phát, yếu tố có thể tiếp tục định hình xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.