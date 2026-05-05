Giá vàng thế giới bật tăng, vàng trong nước vẫn lao dốc 05/05/2026 14:36

(PLO)- Cứ mỗi lượng vàng miếng mua ở vùng đỉnh cao kỷ lục hồi đầu tháng 3 vừa qua, đến nay đã bốc hơi khoảng 26 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm sâu so với vùng đỉnh, nhưng dòng tiền của nhà đầu cơ vàng lại tỏ ra thờ ơ. Sau cơn sốt lập đỉnh, thị trường đã đảo chiều để lại những khoản lỗ lớn và bài học đắt giá cho nhà đầu tư.

Vàng nội “lệch pha” với đà hồi phục của thế giới

Đầu giờ chiều 5-5 (giờ Việt Nam), giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, đi ngược hoàn toàn với nhịp phục hồi của thị trường thế giới.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, Phú Quý, DOJI đồng loạt lùi về vùng 162 – 165 triệu đồng/lượng, mất khoảng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Riêng PNJ điều chỉnh mạnh tay hơn, giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng, kéo giá về cùng mặt bằng chung.

Đối với vàng nhẫn 9999, áp lực bán còn rõ nét hơn khi biên độ giảm nới rộng từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Tại SJC, vàng nhẫn trơn sau khi “bốc hơi” 1,3 triệu đồng/lượng hiện giao dịch quanh 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 1 triệu đồng, niêm yết vàng nhẫn 24K ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng. PNJ ghi nhận mức điều chỉnh sâu nhất, giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng 9999 về 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng.

Ngày 5-5, Công ty SJC chỉ cho mỗi khách hàng được mua tối đa 3 lượng vàng miếng. Ảnh:T.L

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá đã trượt dài so với đỉnh 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, nhiều doanh nghiệp lại chủ động nới room bán ra.

Hiện công ty SJC cho phép mỗi khách hàng mua tới 3 lượng vàng miếng và 2 chỉ vàng nhẫn mỗi ngày, trong khi một số đơn vị khác cũng nâng hạn mức vàng nhẫn lên 10 chỉ/người, thay vì siết chặt chỉ cho mua mỗi người 1 chỉ như vài tháng trước.

Tuy nhiên, trái với cảnh xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng khi giá vàng trong nước liên tiếp lập đỉnh của giai đoạn vài tháng trước, thị trường hiện tại đang diễn ra khá trầm lắng. Mặt bằng giá đã thấp hơn khoảng 26 triệu đồng/lượng, điều kiện mua cũng dễ thở hơn, nhưng lực cầu gần như không còn bùng nổ.

Chỉ sau 2,5 tháng, những nhà đầu tư “đu đỉnh” hiện đang gánh khoản lỗ khoảng 26 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng, dầu và USD cùng biến động

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mốc 4.546 USD/ounce, tăng thêm 23 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương 144,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trong phiên hôm qua, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 70 USD/ounce do chịu sức ép từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, kéo theo lo ngại về lạm phát tăng trở lại, và dư địa cắt giảm lãi suất ngày càng thu hẹp. Đồng thời, đà tăng của đồng USD càng gia tăng áp lực lên thị trường vàng.

Trong một công bố mới đây về thị trường hàng hóa, Ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo tình trạng tồn kho dầu trên toàn cầu đang trượt nhanh về vùng thấp nhất trong 8 năm trở lại đây do nguồn cung qua eo biển Hormuz tiếp tục bị bóp nghẹt, dấu hiệu căng thẳng đối với thị trường năng lượng đang ngày càng rõ nét. Hiện giá dầu thô bật tăng lên quanh ngưỡng 104 USD/thùng.

Theo ước tính của Goldman Sachs, tổng tồn kho dầu toàn cầu hiện chỉ còn tương đương 101 ngày tiêu thụ và có thể tiếp tục co hẹp xuống 98 ngày vào cuối tháng 5, tốc độ suy giảm đáng lo ngại trong bối cảnh nhu cầu mùa cao điểm đang đến gần.

Đáng chú ý, tồn kho các sản phẩm lọc dầu thương mại toàn cầu đã giảm mạnh từ mức tương đương 50 ngày trước xung đột xuống còn khoảng 45 ngày nhu cầu tiêu thụ hiện nay.

Dù tổng lượng dầu dự trữ tồn kho khó có khả năng rơi xuống dưới ngưỡng mất an toàn trong mùa hè, song Goldman Sachs cho rằng nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu tiêu thụ vẫn neo cao đang đặt thị trường vào trạng thái rủi ro rõ rệt. Đáng chú ý, tổ chức này cũng cảnh báo các nguồn dự trữ sản phẩm dầu tinh chế đang giảm nhanh về mức rất thấp, làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.