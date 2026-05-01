Nhờ đâu giá vàng thế giới tăng gần 100 USD? 01/05/2026 11:22

(PLO)- Ngày 1-5, giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng trở lại khi dòng tiền tranh thủ bắt đáy sau nhịp điều chỉnh giảm mạnh trước đó, đưa giá giao ngay lên 4.628 USD/ounce.

So với mức thấp nhất cách đây 2 ngày, đến nay giá vàng thế giới đã tăng gần 80 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 147,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Diễn biến này phản ánh rõ nét sự quay lại của dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh rủi ro vĩ mô, kỳ vọng chính sách và căng thẳng địa chính trị.

Đà tăng mạnh của vàng là kết quả của sự cộng hưởng nhiều yếu tố. Đồng USD yếu đi khiến vàng trở nên “rẻ” hơn với nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy nhu cầu mua vào. Trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng gia tăng, cho thấy sự trở lại của dòng tiền tổ chức thay vì chỉ mang tính đầu cơ ngắn hạn. Cộng thêm với lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi tiếp tục hỗ trợ duy trì nền tảng ổn định cho kim loại quý màu vàng và hạn chế các nhịp điều chỉnh sâu.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết tỉ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của quốc gia này đã tăng lên 16,7% vào cuối tháng 3, so với mức 13,92% hồi cuối tháng 9-2025. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, tổng lượng vàng nắm giữ đạt 880,52 tấn.

Việc nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối quốc gia cũng nằm trong xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, khi tăng phân bổ vào kim loại quý nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào các tài sản tài chính truyền thống như trái phiếu Chính phủ Mỹ và các ngoại tệ mạnh khác.

Trong thời gian tới, thị trường vàng sẽ hướng sự chú ý vào các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là khả năng xoay trục sang nới lỏng lãi suất. Ngoài ra, diễn biến lạm phát, chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục là những biến số then chốt định hình xu hướng kim loại quý.