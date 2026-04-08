Giá vàng tăng mạnh nhờ kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông 08/04/2026 09:47

(PLO)- Giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt tăng mạnh, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể khi kỳ vọng ngừng bắn tại Trung Đông thổi bùng tâm lý thị trường và kích hoạt lực mua kim loại quý.

Ngày 8-4, giá vàng bật tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế, chấm dứt chuỗi điều chỉnh ngắn hạn và kéo chênh lệch nội ngoại thu hẹp nhanh do nhà đầu tư kỳ vọng hạ nhiệt địa chính trị và sự dịch chuyển của dòng tiền.

Vàng trong nước bật tăng

Cùng chiều, giá vàng trong nước bật tăng lên đến 4,5 triệu đồng mỗi lượng. Đây không chỉ là phiên tăng trở lại sau hai ngày điều chỉnh giảm liên tiếp mà còn là phiên tăng giá mạnh nhất tính theo phiên kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 174 - 177 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng được cộng thêm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng thêm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, nâng giá mua bán lên 174,3 - 175,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ neo giá vàng nhẫn 9999 hiện ở mức 168,8 - 171,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở 4.810 USD/ounce, tăng thêm khoảng 96 USD/ounce so với cuối phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí.

Theo đó, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 24 triệu đồng/lượng, rút ngắn đáng kể so với khoảng cách chênh lệch lên đến 30 triệu đồng/lượng vào tuần trước.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh khi thị trường đón nhận thông tin về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, qua đó nuôi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông.

Diễn biến này đúng với kịch bản dự báo, tâm lý rủi ro cải thiện đã kéo cổ phiếu đi lên, trong khi dầu thô hạ nhiệt. Trong phiên đêm qua, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng hơn 2%, còn dầu thô lao dốc tới gần 14%, tương ứng giảm khoảng 15 USD/thùng, xuống quanh ngưỡng 97 USD/thùng.

Trên thị trường kim loại quý, sự đảo chiều tâm lý đã giúp vàng bứt qua vùng giá quan trọng. Giá vàng giao ngay hiện đứng quanh 4.810 USD/ounce, tăng hơn 2% trong phiên. Giới phân tích cho rằng mốc 4.800 USD/ounce chỉ là cửa ải ban đầu, ngưỡng 5.000 USD/ounce mới là đích đến mang tính tâm lý và xu hướng.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng tốc mạnh, vượt 76 USD/ounce, ghi nhận mức tăng hơn 5%.

Đáng chú ý, triển vọng hạ nhiệt xung đột có thể mở đường để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cân nhắc cắt giảm lãi suất vào cuối năm, yếu tố vốn được xem là chất xúc tác quan trọng với vàng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp mạnh từ 30 triệu đồng mỗi lượng xuống còn khoảng 24 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Vàng chưa thoát rủi ro, nguy cơ quay lại vạch xuất phát

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn một chiều. Tháng 3, kim loại quý này giảm hơn 11%, mức giảm sâu nhất kể từ đầu thập niên 1980, khi nhà đầu tư và cả ngân hàng trung ương buộc phải bán ra để đảm bảo thanh khoản.

Cú sốc kép từ lạm phát gia tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn cũng làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng, khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời tăng lên.

Trong khi đó, giá năng lượng từng leo thang do bất ổn Trung Đông đã gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy rủi ro lạm phát quay trở lại và khiến nhiều ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn với chu kỳ nới lỏng.

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời có thể giúp giảm nhiệt phần nào, giới phân tích cảnh báo còn quá sớm để đánh giá đầy đủ thiệt hại kinh tế cũng như tác động lan tỏa của cú sốc năng lượng.

Ông Michael Brown, chuyên gia tại Pepperstone (công ty môi giới tài chính quốc tế, tại Úc) cho rằng trọng tâm của thị trường trong thời gian tới sẽ chuyển sang đánh giá mức độ tổn thương của kinh tế toàn cầu dưới tác động kép từ xung đột địa chính trị và cú sốc giá năng lượng.

"Nếu giá năng lượng hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương có thể bỏ qua áp lực lạm phát ngắn hạn và tránh siết chặt chính sách, kịch bản cho thấy thị trường có thể đã phản ứng thái quá.

Ngược lại, rủi ro lớn nhất vẫn là kịch bản thỏa thuận ngừng bắn có thể không kéo dài. Khi đó, thị trường có thể nhanh chóng quay lại vạch xuất phát, tức là dầu thô tăng vọt, USD trở thành nơi trú ẩn gần như duy nhất, còn các tài sản khác từ cổ phiếu, trái phiếu đến kim loại đồng loạt chịu áp lực giảm", ông Michael Brown nêu quan điểm.