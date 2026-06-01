Agribank triển khai Chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân 01/06/2026 19:15

(PLO)- Agribank triển khai Chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh theo các phương án/dự án xanh nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân trong sản xuất xanh và phát triển bền vững,

Chương trình cụ thể như sau:

Quy mô chương trình: 3.000 tỷ đồng.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 14-5-2027.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn để phục vụ nhu cầu đời sống, sản xuất, kinh doanh theo phương án/dự án xanh, thân thiện với môi trường và đáp ứng các điều kiện của Chương trình.

Mục đích vay vốn: Mua, lắp đặt điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu đời sống hoặc kinh doanh thương mại sản phẩm điện mặt trời áp mái; mua xe ô tô điện phục vụ nhu cầu kinh doanh; phục vụ dự án/phương án trồng, chăm sóc rừng; hoặc các phương án/dự án xanh khác đáp ứng điều kiện theo quy định của Agribank.

Loại cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức.

Mức cho vay: Lên tới 100% nhu cầu vốn.

Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 5,8%/năm.

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia Chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục đơn giản – Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.

Điều kiện cho vay: Khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của Chương trình. Đối với một số phương án/dự án xanh, khách hàng cần có chứng chỉ/chứng nhận còn hiệu lực theo quy định như chứng nhận công trình xanh, VietGAP, GlobalGAP, BAP, ISO 22000, HACCP, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý môi trường, Nhãn sinh thái Việt Nam, OCOP từ 3 sao trở lên hoặc các chứng chỉ/chứng nhận tương đương.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.