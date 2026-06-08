Những nguyên tắc giúp lái xe an toàn trong điều kiện mưa lớn 08/06/2026 15:42

(PLO)- Mưa lớn là một trong những điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất đối với người lái xe, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những thói quen lái xe đúng cách có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn.

Mưa lớn không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn khiến mặt đường trơn trượt, tăng nguy cơ mất lái và tai nạn giao thông. Nắm vững những nguyên tắc lái xe an toàn dưới đây sẽ giúp tài xế xử lý tình huống hiệu quả và giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trong thời tiết xấu.

Kiểm tra xe trước khi khởi hành

Trước khi lái xe trong điều kiện mưa lớn, tài xế nên dành vài phút để kiểm tra tình trạng phương tiện. Hệ thống gạt mưa cần hoạt động tốt để đảm bảo kính chắn gió luôn sạch và tầm nhìn không bị cản trở.

Mưa lớn không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, đòi hỏi tài xế phải nắm vững những nguyên tắc lái xe an toàn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn sương mù và áp suất lốp. Lốp xe mòn sẽ làm giảm khả năng bám đường, khiến xe dễ bị trượt khi đi qua các đoạn đường ngập nước hoặc có nhiều bùn đất.

Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi lái xe dưới trời mưa là giảm tốc độ. Mặt đường ướt làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến quãng đường phanh dài hơn đáng kể so với điều kiện khô ráo.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên tăng khoảng cách với xe phía trước lên ít nhất gấp đôi so với bình thường. Điều này tạo thêm thời gian phản ứng khi xảy ra tình huống bất ngờ như xe phía trước phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột.

Bật đèn phù hợp để tăng khả năng quan sát

Khi trời mưa lớn, tầm nhìn thường bị hạn chế bởi màn mưa dày đặc hoặc hơi nước bám trên kính. Việc bật đèn chiếu gần (đèn cos) sẽ giúp người lái quan sát tốt hơn đồng thời giúp các phương tiện khác dễ nhận diện xe của bạn.

Không nên sử dụng đèn pha trong điều kiện mưa lớn vì ánh sáng có thể phản chiếu từ các hạt nước, gây chói mắt và làm giảm khả năng quan sát.

Tránh phanh gấp và đánh lái đột ngột

Những thao tác mạnh như phanh gấp, tăng tốc nhanh hoặc đánh lái đột ngột có thể khiến xe mất độ bám đường, đặc biệt trên các đoạn đường trơn trượt.

Nếu cần giảm tốc độ, hãy nhả chân ga từ từ và đạp phanh nhẹ nhàng. Khi vào cua, nên giảm tốc trước khi đánh lái thay vì phanh giữa khúc cua để hạn chế nguy cơ mất kiểm soát.

Cảnh giác với hiện tượng trượt nước

Trượt nước (aquaplaning) xảy ra khi một lớp nước hình thành giữa lốp xe và mặt đường, khiến bánh xe mất khả năng bám đường. Hiện tượng này thường xuất hiện khi xe chạy tốc độ cao qua vùng nước đọng.

Nếu cảm thấy vô lăng nhẹ bất thường hoặc xe không phản hồi theo hướng lái, tài xế cần giữ bình tĩnh, nhả chân ga từ từ, giữ vô lăng thẳng và tránh phanh gấp. Khi lốp xe lấy lại độ bám, xe sẽ dần trở về trạng thái ổn định.

Hạn chế đi vào vùng ngập sâu

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại nhiều tuyến đường. Trước khi đi qua khu vực ngập nước, tài xế cần đánh giá độ sâu của mực nước và khả năng lội nước của xe.

Nếu nước ngập quá nửa bánh xe hoặc dòng nước chảy xiết, tốt nhất nên tìm lộ trình khác. Việc cố gắng đi qua vùng ngập sâu có thể khiến nước tràn vào động cơ, gây hiện tượng thủy kích và làm hư hỏng nghiêm trọng các bộ phận của xe.

Trong trường hợp buộc phải đi qua đoạn ngập nhẹ, nên duy trì tốc độ thấp và đều, tránh dừng xe giữa vùng ngập.

Giữ kính xe luôn thông thoáng

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe khi trời mưa thường khiến kính bị mờ. Điều này có thể làm giảm đáng kể tầm nhìn của người lái.

Tài xế nên sử dụng chức năng sấy kính hoặc điều hòa để loại bỏ hơi nước trên bề mặt kính. Đồng thời, cần thường xuyên vệ sinh kính chắn gió để tăng hiệu quả quan sát.

Không chủ quan với các điểm mù và người tham gia giao thông khác

Trong điều kiện mưa lớn, người đi xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ thường khó quan sát hơn. Ngoài ra, nước mưa và hơi nước cũng làm tăng các điểm mù quanh xe.

Trước khi chuyển làn hoặc rẽ hướng, tài xế nên quan sát kỹ gương chiếu hậu, kiểm tra điểm mù và sử dụng đèn báo rẽ sớm để cảnh báo cho các phương tiện xung quanh.