Tài xế dịch vụ nâng cấp từ xe máy lên ô tô: VinFast Minio Green là 'vé lên đời' đáng giá 20/06/2026 08:19

(PLO)-So với nhiều dòng xe xăng từng được các tài xế lựa chọn để chạy dịch vụ, VinFast Minio Green là bước chuyển sáng giá hơn hẳn cho nhóm xe ôm công nghệ muốn lên đời bốn bánh.

Bài toán kinh tế hấp dẫn, chi phí đầu tư dễ chịu

Sau nhiều năm chạy xe ôm công nghệ bằng chiếc Jupiter, anh Ngô Gia Huy (Hà Nội) có ý định chuyển lên ô tô để có thêm cơ hội nhận cuốc và tăng thu nhập. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cho một chiếc xe bốn bánh từng là rào cản khiến anh phải nhiều lần gác lại kế hoạch.

Lên đời ô tô, tài xế tự tin: “Có ô tô che nắng mưa, khách thoải mái hơn, hòa vốn sau 2 năm”.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh tìm hiểu VinFast Minio Green. Theo anh Huy, mức giá dễ tiếp cận cùng các chính sách hỗ trợ tài chính giúp việc sở hữu ô tô trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Theo anh, VinFast Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng và đang được hưởng loạt ưu đãi gồm hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và thêm 3% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION”. Kết hợp với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, giá lăn bánh thực tế của Minio Green hiện chỉ còn khoảng 245 triệu đồng.

“Mẫu hatchback hạng A có giá dễ tiếp cận như Hyundai Grand i10 số sàn cũng có giá tới 360 triệu đồng và có thể đội lên hơn 400 triệu đồng sau khi cộng các chi phí lăn bánh. Chốt Minio Green là lãi hơn trăm triệu đồng ngay từ thời điểm mua”, anh Huy tính toán.

Lựa chọn phương án trả góp và vận doanh trên nền tảng Green SM, anh Huy cho biết mức chia sẻ doanh thu cố định tới 90% cùng chính sách miễn phí sạc đến ngày 10/2/2029 là cơ sở để anh tự tin hoàn vốn sau khoảng 2 năm và mạnh dạn chuyển từ xe máy lên ô tô.

Nâng cấp trải nghiệm cho cả tài xế và hành khách

Theo các chuyên gia, Minio Green là một mẫu xe đặc biệt trên thị trường hiện nay với khả năng vận hành đáng nể. Dù có kích thước nhỏ gọn, mẫu xe vẫn sở hữu động cơ 30 kW, mô-men xoắn 65 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong phố.

Minio Green là một mẫu xe đặc biệt trên thị trường hiện nay với khả năng vận hành đáng nể.﻿

“Động cơ của Minio Green hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đi lại trong phố. Khi chúng tôi thử nghiệm, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong vòng 6 giây và cho khả năng phản hồi chân ga tốt”, chuyên gia Việt Anh (kênh Tipcar) nhận xét.

Ngoài ra, chất lượng của hệ thống khung gầm cũng được vị chuyên gia này nhấn mạnh qua các bài “test” về khả năng giữ ổn định khi đi qua gờ giảm tốc hay leo dốc.

“Hệ thống treo độc lập 4 bánh của Minio Green tạo sự khác biệt khi đi qua gờ giảm tốc. Chiếc xe đã giữ được độ ổn định rất tốt. Tôi cũng đã lái xe leo qua các con dốc ở khu vực đê Long Biên, Hà Nội và Minio Green đã chinh phục những đoạn đường khó này một cách dễ dàng”, ông Việt Anh chia sẻ.

Với tài xế dịch vụ, giá trị của Minio Green không chỉ nằm ở thông số vận hành mà còn ở sự thoải mái trong mỗi ngày làm việc. Theo anh Gia Huy, việc nâng cấp lên ô tô giúp anh đảm bảo sức khỏe tốt hơn khi đang là trụ cột kinh tế của gia đình.

“Có một chiếc xe che nắng mưa, mỗi ngày làm việc đỡ mệt mỏi hơn trước. Chạy xe 4 bánh cũng giúp tôi có được thu nhập tốt hơn, trải nghiệm khách hàng cũng tốt hơn so với khi chạy xe máy”, anh Huy cho biết.

Với chi phí dễ tiếp cận, khả năng vận hành chất lượng, Minio Green đang tiếp tục chứng tỏ sức hút lớn đối với các tài xế dịch vụ muốn “upgrade” từ xe hai bánh lên ô tô.