Vì sao ô tô có vùng giá 400 triệu đồng trở nên hiếm hoi? 07/06/2026 13:09

Hãng ô tô Nhật Nissan mới đây thông báo kết thúc dây chuyền sản xuất ô tô Versa.

Tại thị trường Mỹ, ô tô Versa được xem là mẫu xe giá rẻ vì có giá dưới 20.000 USD. Sự ra đi của Nissan Versa để lại một khoảng trống lớn và chính thức không còn bất kỳ mẫu xe mới nào có mức giá khởi điểm dưới 20.000 USD.

Dù bị khai tử, Nissan Versa vẫn để lại những thông số và di sản cực kỳ ấn tượng trong phân khúc với điểm số đánh giá cao 8.7/10 từ U.S. News và mức giá bán hấp dẫn chỉ từ 17.390 USD (457 triệu đồng).

Mẫu xe này sở hữu hiệu suất nhiên liệu đầy tiết kiệm khi đạt mức tiêu thụ khoảng 6,7 lít/100km, đồng thời nắm giữ độ tin cậy vượt trội nhất danh sách phân khúc với 87/100 điểm trên thang đo của J.D. Power.

Về vận hành và trang bị, xe có một không gian nội thất đẹp đến ngạc nhiên và cảm giác lái vô cùng năng động, linh hoạt đối với một chiếc sedan cỡ nhỏ.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ 4 xi-lanh dung tích nhỏ vừa vặn cho nhu cầu di chuyển đô thị kết hợp cùng cấu hình dẫn động cầu trước tiêu chuẩn cho mọi phiên bản.

Việc khai tử Versa cũng đồng nghĩa với việc thị trường mất đi một lựa chọn số sàn khi mẫu xe này vốn trang bị tiêu chuẩn hộp số sàn 5 cấp, bên cạnh tùy chọn hộp số tự động vô cấp CVT luôn được cung cấp sẵn.