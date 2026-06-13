Bí quyết căn bánh xe chuẩn như tài xế lâu năm mà người mới lái nên biết 13/06/2026 16:33

(PLO)- Chỉ cần nắm vững một vài điểm căn cơ bản và luyện tập đúng cách, người mới lái có thể xác định chính xác vị trí bánh xe, hạn chế va quệt và tự tin hơn khi di chuyển trên mọi cung đường.

Đối với những người mới cầm lái, việc xác định chính xác vị trí bánh xe trên mặt đường là một trong những kỹ năng khó nhất. Không ít tài xế gặp tình huống bánh xe leo vỉa hè, sụp ổ gà hoặc đi lệch làn chỉ vì không ước lượng được vị trí thực tế của xe.

Trên thực tế, các tài xế giàu kinh nghiệm không nhìn thấy bánh xe khi ngồi sau vô lăng, nhưng họ vẫn có thể điều khiển xe chính xác nhờ nắm vững các điểm căn chuẩn và hình thành cảm giác lái theo thời gian. Dưới đây là những bí quyết giúp người mới lái nhanh chóng làm chủ kỹ năng quan trọng này.

Căn bánh xe chính xác là kỹ năng nền tảng giúp người lái vận hành xe an toàn, tự tin hơn trong mọi tình huống. Ảnh: wikiHow

Hiểu đúng về vị trí bánh xe khi ngồi sau vô lăng

Một trong những sai lầm phổ biến của người mới lái là cho rằng vị trí ngồi của mình trùng với tâm xe. Thực tế, người lái thường ngồi lệch về bên trái nên việc quan sát và ước lượng khoảng cách hai bên xe dễ bị sai lệch.

Để căn bánh xe chính xác, trước tiên cần hiểu rằng bánh trước bên trái thường nằm gần vị trí người lái nhất, trong khi bánh phải nằm ngoài tầm quan sát trực tiếp. Vì vậy, việc ghi nhớ các mốc tham chiếu trên kính lái và nắp ca-pô sẽ giúp xác định hướng đi của bánh xe dễ dàng hơn.

Sử dụng các điểm căn trên kính lái

Khi lái xe trên đường hẹp hoặc cần tránh chướng ngại vật, người lái có thể tận dụng các điểm mốc cố định trên kính chắn gió.

Một cách đơn giản là quan sát mép dưới bên trái của kính lái. Khi vật cản hoặc vạch kẻ đường xuất hiện gần vị trí này, bánh trước bên trái thường đang nằm sát khu vực đó. Sau một thời gian luyện tập, người lái sẽ hình thành được cảm giác về khoảng cách giữa bánh xe và các vật thể bên ngoài.

Đối với bánh trước bên phải, có thể sử dụng tâm nắp ca-pô hoặc một điểm cố định trên bảng táp-lô làm mốc tham chiếu để ước lượng vị trí tương đối của bánh xe.

Căn bánh xe khi đi qua đoạn đường hẹp

Khi di chuyển qua những đoạn đường nhỏ, cầu tạm hoặc lối đi có giới hạn chiều rộng, việc căn bánh xe chính xác đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Thay vì nhìn sát đầu xe, tài xế nên hướng tầm mắt xa hơn về phía trước. Cách quan sát này giúp nhận biết hướng di chuyển tổng thể của xe và dễ điều chỉnh vô lăng hơn.

Nếu cảm thấy khoảng cách quá hẹp, hãy giảm tốc độ và tận dụng gương chiếu hậu hai bên để kiểm tra vị trí thân xe so với mép đường hoặc chướng ngại vật.

Ghi nhớ vị trí bánh xe khi tránh ổ gà và vật cản

Một kỹ năng hữu ích khác là xác định vị trí bánh xe để tránh ổ gà, nắp cống hoặc các vật cản trên mặt đường.

Thông thường, khi người lái nhìn thấy vật cản nằm ngay dưới vị trí chân trái hoặc gần trụ A bên trái, bánh trước bên trái có khả năng sẽ đi qua đúng vị trí đó. Tương tự, nếu vật cản xuất hiện lệch về phía giữa nắp ca-pô, người lái cần điều chỉnh hướng xe để bánh xe tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Việc luyện tập thường xuyên ở những tuyến đường quen thuộc sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng ước lượng khoảng cách.

Điều chỉnh tư thế ngồi đúng cách

Khả năng căn bánh xe không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn liên quan đến tư thế ngồi.

Ghế lái cần được điều chỉnh sao cho người lái quan sát rõ phía trước, đồng thời có thể nhìn thấy một phần đầu xe hoặc nắp ca-pô nếu cần thiết. Khoảng cách đến vô lăng cũng phải phù hợp để thao tác đánh lái chính xác và thoải mái.

Nếu thay đổi vị trí ghế quá nhiều giữa các lần lái xe, người lái sẽ phải mất thời gian làm quen lại với các điểm căn chuẩn đã hình thành trước đó.

Tập luyện trong môi trường an toàn

Không có phương pháp nào hiệu quả hơn việc thực hành thường xuyên. Người mới lái nên dành thời gian luyện tập trong bãi đỗ xe hoặc khu vực ít phương tiện qua lại.

Có thể sử dụng các chai nước, cọc tiêu hoặc vật đánh dấu để mô phỏng mép đường, sau đó tập điều khiển xe đi qua với khoảng cách cố định. Qua mỗi lần thực hành, khả năng nhận biết vị trí bánh xe sẽ được cải thiện rõ rệt.