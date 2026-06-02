Xe đối diện nháy đèn liên tục: Tín hiệu giao tiếp mà nhiều tài xế vẫn hiểu chưa đúng 02/06/2026 09:15

(PLO)- Xe đối diện liên tục nháy đèn không phải ngẫu nhiên; đó có thể là lời cảnh báo giúp bạn tránh được những tình huống nguy hiểm ngay phía trước.

Trên đường, không ít tài xế từng gặp tình huống xe đi ngược chiều liên tục nháy đèn pha về phía mình. Nhiều người cho rằng đó chỉ là hành động vô tình hoặc thể hiện sự khó chịu của người lái xe đối diện.

Tuy nhiên, trong thực tế, nháy đèn là một hình thức giao tiếp khá phổ biến giữa các tài xế, mang theo những thông điệp cảnh báo hoặc nhắc nhở quan trọng liên quan đến an toàn giao thông.

Từ cảnh báo nguy hiểm đến nhắc nhở bật đèn sai quy định, tín hiệu nháy đèn giữa các tài xế được xem là "ngôn ngữ giao tiếp" đặc biệt trên đường.

Nhắc nhở về việc sử dụng đèn chiếu xa

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến xe đối diện nháy đèn là để cảnh báo người lái đang bật đèn chiếu xa (đèn pha) không đúng thời điểm. Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư hoặc trên các tuyến đường có xe đi ngược chiều, việc sử dụng đèn pha có thể gây chói mắt, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp này, tín hiệu nháy đèn thường mang ý nghĩa nhắc nhở tài xế chuyển sang chế độ đèn chiếu gần để bảo đảm an toàn cho các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Cảnh báo nguy hiểm phía trước

Ở nhiều tuyến đường quốc lộ hoặc đường trường, các tài xế thường sử dụng đèn pha để truyền tín hiệu cảnh báo cho nhau khi phía trước xuất hiện sự cố như tai nạn giao thông, công trình thi công, cây đổ, ngập nước hoặc các chướng ngại vật bất ngờ.

Dù không phải là quy ước chính thức, đây vẫn được xem là một "ngôn ngữ đường phố" quen thuộc trong cộng đồng lái xe, giúp người đi sau chủ động giảm tốc độ và nâng cao sự cảnh giác.

Thông báo về lực lượng chức năng hoặc điểm kiểm tra giao thông

Một số tài xế cũng sử dụng tín hiệu nháy đèn để thông báo cho xe đối diện biết phía trước có chốt kiểm tra giao thông hoặc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc hiểu tín hiệu này theo hướng "né tránh kiểm tra" là không phù hợp. Điều quan trọng hơn là người điều khiển phương tiện cần luôn tuân thủ quy định giao thông, bảo đảm đầy đủ giấy tờ và điều khiển xe đúng luật trong mọi tình huống.

Tín hiệu xin đường hoặc nhường đường

Trong một số trường hợp, đặc biệt trên các tuyến đường hẹp hoặc khi chuẩn bị vượt xe, tài xế có thể sử dụng đèn để báo hiệu ý định di chuyển của mình. Tín hiệu này giúp các phương tiện xung quanh nhận biết tình huống và xử lý phù hợp, hạn chế nguy cơ va chạm.

Tuy nhiên, ý nghĩa của việc nháy đèn có thể khác nhau tùy từng điều kiện giao thông và thói quen lái xe ở mỗi khu vực. Vì vậy, người lái không nên chủ quan mà cần kết hợp quan sát biển báo, tốc độ và diễn biến thực tế trên đường.

Không nên bỏ qua các tín hiệu cảnh báo

Khi thấy xe đối diện liên tục nháy đèn, tài xế nên giảm tốc độ, kiểm tra hệ thống đèn của xe và quan sát kỹ tình hình phía trước thay vì phớt lờ tín hiệu. Dù không phải lúc nào cũng mang cùng một ý nghĩa, đây thường là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó cần được chú ý.

Hiểu đúng và sử dụng đúng các tín hiệu giao tiếp trên đường không chỉ giúp việc di chuyển trở nên an toàn hơn mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hỗ trợ lẫn nhau giữa những người cầm lái.