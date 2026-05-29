Một chiếc ô tô không cần đổ xăng, giá bằng 2 xe máy Honda SH xuất hiện trên thị trường 29/05/2026 11:00

(PLO)-Thương hiệu ô tô này khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Hãng ô tô SAIC đã chính thức ra mắt mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới mang tên MG 4X. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng kiến trúc thuần điện Nebula của SAIC, sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hệ thống treo độc lập năm liên kết.

Về kích thước, MG 4X có chiều dài 4.500 mm, chiều rộng 1.849 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở là 2.735 mm.

Thiết kế ngoại thất của xe duy trì ngôn ngữ thiết kế của dòng MG4 với lưới tản nhiệt khép kín, đèn chạy ban ngày LED nằm ngang và logo có thể phát sáng.

Không gian bên trong xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi 15,6 inch.

Hệ thống thông tin giải trí tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Doubao, hỗ trợ tương tác giọng nói bốn vùng và khả năng kết nối điện thoại thông minh qua CarPlay, HiCar, Carlink cũng như hệ sinh thái thông minh của Oppo.

MG 4X có giá khởi điểm 13.600 USD, tương đương 358 triệu đồng.Về khả năng vận hành, xe cung cấp hai tùy chọn công suất đầu ra tối đa là 125 kW (168 mã lực) và 150 kW (201 mã lực).

Xe chạy được hơn 600 km cho 1 lần sạc. Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh trên MG 4X được trang bị chip Journey J3 của Horizon Robotics, kết hợp với 5 camera và 8 radar siêu âm để hỗ trợ lái xe cấp độ L2.