Lý do xe đời mới đổ xăng E10 gặp tình trạng đèn báo lỗi Check Engine, đèn cá vàng 24/05/2026 19:08

(PLO)- PGS.TS Đỗ Văn Dũng phân tích lý do nhiều chủ xe đời mới phản ánh tình trạng đèn báo lỗi Check Engine (đèn cá vàng) sáng lên sau khi đổ xăng E10, dù xe vẫn chạy bình thường.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM khi sử dụng xăng E10, hư hỏng thường gặp trong hệ thống nhiên liệu do ethanol gồm kim phun và bơm xăng.

Những hư hỏng thường gặp

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, xăng E10 chứa 10% ethanol đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2026. Nhiều chủ xe đời mới phản ánh tình trạng đèn báo lỗi Check Engine (đèn cá vàng) sáng lên sau khi đổ E10, dù xe vẫn chạy bình thường. Đây thường không phải là hỏng hóc nghiêm trọng mà là cơ chế bảo vệ của hệ thống điều khiển điện tử ECU. Hiện tượng này liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi của nhiên liệu, chế độ điều khiển closed loop (vòng kín), cảm biến oxy và cơ chế fuel trim (điều chỉnh nhiên liệu).

Xăng khoáng thuần có tỷ lệ không khí-nhiên liệu lý tưởng khoảng 14.7:1. Với E10, con số này giảm xuống khoảng 14.1:1 vì ethanol cần ít không khí hơn để cháy hoàn toàn. Nếu hàm lượng ethanol thực tế cao hơn mức công bố do một số lô xăng bị nghi pha vượt 10-15% vì lợi nhuận, hỗn hợp khí sẽ trở nên nghèo (lean) hơn so với bản đồ nhiên liệu (fuel map) mà ECU đã lập trình sẵn.

Ethanol có tính hút nước mạnh (hygroscopic), nên dễ gây hiện tượng phase separation (tách lớp nước-ethanol). Khi xe để lâu ngày, nước sẽ tích tụ trong bình xăng và gây ra nhiều vấn đề. Nước làm xuất hiện gỉ sét (rust) trên bình xăng và đường ống, đặc biệt với kim loại không chịu được ethanol. Quá trình oxy hóa tạo ra axit và cặn bẩn, dẫn đến tắc lọc xăng.

Cặn bẩn và gỉ sét còn làm ty kim của kim phun bị dính (injector needle sticking). Khi ty kim dính, kim phun hoạt động không đều hoặc bị rò rỉ (đái xăng). Tình trạng này khiến hỗn hợp cháy càng thêm nghèo, đẩy fuel trim tăng cao và dễ kích hoạt lỗi P0171.

Bên cạnh đó, bơm xăng phải làm việc nhiều hơn do cặn bẩn, dẫn đến nóng và hỏng sớm. Ethanol cũng làm hỏng gioăng cao su và màng nếu những bộ phận này không phải loại chịu ethanol.

Xe cũ sản xuất trước năm 2010-2012 và xe máy thường chịu rủi ro cao hơn so với xe hiện đại có linh kiện và phần mềm chuyên dụng.

Cách xử lý khi đèn cá vàng sáng

Chủ xe nên xử lý ngay khi đèn Check Engine sáng. Trước tiên, chủ xe mang xe đến gara có máy chẩn đoán OBD-II để đọc lỗi và kiểm tra giá trị điều chỉnh nhiên liệu STFT cùng LTFT. Nếu LTFT lớn hơn +20-25% liên tục, nguyên nhân rất có thể là hỗn hợp nghèo do hàm lượng ethanol cao (E10 bị pha thêm) hoặc có rò rỉ.

Chủ xe cần kiểm tra các yếu tố cơ bản như nắp bình xăng có kín không, có rò rỉ chân không (vacuum leak) tại họng ga và ống góp nạp hay không, và đo áp suất nhiên liệu. Tiếp theo, chủ xe nên vệ sinh kim phun và họng ga bằng dung dịch chuyên dụng, thay lọc xăng mới, đồng thời kiểm tra và thay cảm biến oxy nếu cảm biến đã cũ.

Nhiều chủ xe vẫn lo lắng khi đổ xăng sinh học.

Sau khi sửa chữa, chủ xe reset ECU để xóa lỗi và chạy thử xe một quãng đường để ECU học lại fuel trim.

Nếu tình trạng nặng, chủ xe phải kiểm tra bơm xăng và thay kim phun khi ty kim bị dính hoặc hỏng. Chủ xe không nên chỉ reset đèn mà không khắc phục nguyên nhân gốc rễ, vì lỗi sẽ xuất hiện trở lại.

Lưu ý quan trọng: Nếu đèn cá vàng sáng trở lại thường xuyên ngay sau khi xóa mã lỗi, chủ xe nên đổi sang đổ xăng tại một cây xăng khác. Nguyên nhân có thể là xăng được công bố E10 nhưng thực tế chứa hàm lượng ethanol cao hơn (E15 hoặc E20). Chủ xe cũng nên kiểm tra thường xuyên chất lượng xăng bằng cách theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu, cảm giác lái và ghi chép lịch sử đổ xăng để phát hiện sớm các biến động bất thường.

Xử lý hỏng kim phun và bơm xăng do E10

Với kim phun bị hỏng do ethanol, chủ xe nên súc rửa bằng phương pháp siêu âm hoặc sử dụng hóa chất chuyên dụng cho ethanol. Nếu ty kim dính nặng hoặc hỏng, chủ xe phải thay kim phun mới và ưu tiên loại chịu ethanol. Đối với bơm xăng, nếu áp suất thấp hoặc có tiếng kêu bất thường, chủ xe cần thay bơm mới và chọn loại tương thích với E10.

Tinh chỉnh bản đồ fuel map, ignition map và cold start enrichment cho xe cũ

Đối với xe cũ chưa được lập trình tự học để tương thích với E10, chủ xe có thể mang xe đến các trung tâm độ ECU chuyên nghiệp để tinh chỉnh lại các bản đồ. Kỹ thuật viên sẽ điều chỉnh fuel map để tăng lượng nhiên liệu phun, bù đắp cho tỷ lệ hòa khí lý tưởng (stoichiometric) thay đổi của E10. Đồng thời, họ tinh chỉnh ignition map (bản đồ đánh lửa) bằng cách dời góc đánh lửa sớm hơn khoảng 2-4 độ nhằm tận dụng chỉ số octane cao của E10 để tăng công suất động cơ mà không sợ kích nổ. Phần cold start enrichment (làm giàu hỗn hợp khi khởi động lạnh) cũng cần được điều chỉnh phù hợp để xe nổ máy dễ dàng hơn vào sáng sớm hoặc khi thời tiết lạnh.

Việc tinh chỉnh này giúp xe chạy êm hơn, tăng nhẹ công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế sáng đèn Check Engine. Tuy nhiên, chủ xe chỉ nên thực hiện tại những nơi uy tín có thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật viên am hiểu. Chỉnh sai bản đồ có thể dẫn đến tình trạng kích nổ, nóng máy hoặc hư hỏng động cơ.