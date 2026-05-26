Lắc xe trước khi nổ máy để hoà trộn xăng sinh học có thật sự hiệu quả như lời đồn? 26/05/2026 15:17

(PLO)-TS Nguyễn Thành Sa chia sẻ khi xe sử dụng xăng sinh học, việc lắc xe trước khi nổ máy cái mẹo và chỉ phù hợp với các trường hợp xe cũ, không thường xuyên đi.

Những ngày gần đây, cùng với thông tin xăng sinh học E10 chuẩn bị được triển khai rộng hơn trên thị trường, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghi lại cảnh người dùng lắc mạnh xe máy, rung ô tô hoặc cố khởi động nhiều lần trước khi nổ máy.

Nhiều chủ xe cho rằng đây là cách giúp xăng E10 “trộn đều”, hạn chế ảnh hưởng đến động cơ hoặc tránh tình trạng xe khó nổ.

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về việc dùng xăng sinh học. Ảnh: TÚ UYÊN

Trao đổi với PLO, TS Nguyễn Thành Sa, Phụ trách Viện Cơ khí, Trường Đại học GTVT TP.HCM cho biết đây là cái mẹo và chỉ phù hợp với các trường hợp xe cũ, không thường xuyên đi. Ví dụ như chủ xe để cả tháng mới lấy ra đi 1 lần mới bị hiện tượng đọng, tách nước.

“Bản chất cồn hút nước nhưng đối với xe đi lại hàng ngày, đổ xăng 1 lần đi 1 hay 2 tuần hết thì không đáng ngại, lúc này nó chưa kịp hút nước”- TS Nguyễn Thành Sa chia sẻ.

Vị TS cũng lo ngại, khi giữa ồn ào về xăng sinh học cũng là cơ hội cho một số người chào bán phụ gia không phù hợp. Vì vậy, các chủ xe cũng cần lưu ý để tránh ảnh hưởng đến động cơ.

“Do cồn pha vào làm tổng năng lượng nhiệt ít hơn nên tăng tốc bị yếu hơn so với dùng xăng các loại trước”- TS Nguyễn Thành Sa nói thêm về nguyên nhân xe bị hụt hơi khi sử dụng xăng sinh học.

Sự xuất hiện của hàng loạt video “lắc xe trước khi nổ máy” khiến nhiều người tin rằng xăng E10 cần được trộn đều trước khi sử dụng.

Theo nguyên lý sản xuất nhiên liệu, xăng E10 khi bán ra thị trường đã hoàn tất quá trình phối trộn. Người dùng không cần rung lắc phương tiện để nhiên liệu hoạt động hiệu quả hơn.

Nói cách khác, việc lắc xe không giúp động cơ bền hơn, cũng không làm giảm tác động của ethanol đối với hệ thống nhiên liệu.