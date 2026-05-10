Dừng đèn đỏ không đơn giản: Chọn sai số có thể ảnh hưởng đến xe số tự động 10/05/2026 15:24

(PLO)- Dừng đèn đỏ tưởng đơn giản nhưng chỉ một thao tác chọn sai cần số cũng có thể âm thầm "bào mòn" hộp số tự động và làm giảm tuổi thọ xe theo thời gian.

Với nhiều người, việc dừng xe khi gặp đèn đỏ là thao tác quen thuộc và gần như "tự động". Tuy nhiên, đối với xe số tự động, cách lựa chọn vị trí cần số trong những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và hiệu suất vận hành của xe.

Dừng đèn đỏ chỉ vài chục giây, nhưng chọn sai cần số có thể khiến hộp số tự động "xuống cấp" nhanh hơn bạn tưởng. Ảnh: Kypros/Getty Images

Không ít tài xế có thói quen chuyển cần số từ D (Drive) sang N (Neutral) hoặc thậm chí P (Park) mỗi khi dừng đèn đỏ. Mục đích thường là để "giảm tải" cho động cơ hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế, thói quen này không những không mang lại lợi ích đáng kể mà còn có thể gây tác động ngược đến hộp số.

Khi chuyển sang N rồi về lại D liên tục trong thời gian ngắn, các bộ phận bên trong hộp số phải thay đổi trạng thái hoạt động liên tục, làm tăng mức độ hao mòn theo thời gian. Trong khi đó, việc về P khi xe chưa dừng hẳn hoặc chỉ dừng tạm thời còn tiềm ẩn nguy cơ gây hư hại cơ cấu khóa hộp số, đặc biệt nếu xe bị va chạm từ phía sau.

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia kỹ thuật, với những khoảng dừng ngắn như đèn đỏ thông thường, người lái nên giữ nguyên cần số ở vị trí D, đồng thời đạp phanh để giữ xe đứng yên. Hệ thống hộp số tự động hiện đại đã được thiết kế để hoạt động ổn định trong trạng thái này mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu.

Trong trường hợp phải dừng lâu hơn, chẳng hạn khi tắc đường kéo dài, người lái có thể chuyển sang N và kéo phanh tay để giảm áp lực lên chân phanh. Tuy nhiên, cần đảm bảo thao tác đúng cách và tránh chuyển số liên tục không cần thiết.

Dừng đèn đỏ tưởng chừng là thao tác nhỏ, nhưng lại phản ánh thói quen sử dụng xe của mỗi người. Việc hiểu đúng và áp dụng đúng cách không chỉ giúp xe vận hành êm ái hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của hộp số, giảm chi phí bảo dưỡng và mang lại sự an tâm trên mọi hành trình.