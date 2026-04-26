Lái xe ban đêm an toàn hơn với 6 kỹ năng quan trọng không phải ai cũng biết 26/04/2026 18:05

(PLO)- Ban đêm không còn là nỗi lo khi bạn làm chủ những kỹ năng lái xe then chốt, giúp tăng tầm nhìn, giữ tỉnh táo và xử lý tình huống kịp thời.

Lái xe vào ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ban ngày: tầm nhìn hạn chế, dễ mệt mỏi, phản xạ chậm và nguy cơ gặp các tình huống bất ngờ cao hơn. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững một số kỹ năng quan trọng và điều chỉnh thói quen lái xe phù hợp, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát hành trình của mình một cách an toàn và tự tin hơn.

1. Làm chủ tầm nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu

Ban đêm khiến khả năng quan sát bị suy giảm đáng kể. Hãy giữ kính chắn gió sạch, điều chỉnh gương chiếu hậu đúng góc và hạn chế nhìn trực tiếp vào đèn pha xe đối diện để tránh bị lóa. Thay vào đó, tập trung quan sát mép đường và vạch kẻ để định hướng an toàn.

2. Sử dụng đèn xe đúng cách

Việc chuyển đổi linh hoạt giữa đèn chiếu gần và chiếu xa là yếu tố then chốt. Sử dụng đèn chiếu xa khi đường vắng để tăng tầm nhìn, nhưng cần chuyển về đèn chiếu gần khi có xe đi ngược chiều hoặc khi di chuyển trong khu vực đông dân cư để tránh gây chói mắt cho người khác.

3. Giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường

Ban đêm, thời gian phản ứng của người lái thường chậm hơn do mệt mỏi hoặc tầm nhìn kém. Vì vậy, hãy tăng khoảng cách với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

4. Duy trì tốc độ ổn định và hợp lý

Không nên chạy quá nhanh chỉ vì đường vắng. Tốc độ cao trong điều kiện thiếu sáng có thể khiến bạn không kịp phản ứng với chướng ngại vật, người đi bộ hoặc phương tiện không bật đèn.

5. Nhận biết và kiểm soát sự mệt mỏi

Cảm giác buồn ngủ là "kẻ thù" nguy hiểm nhất khi lái xe ban đêm. Nếu thấy mắt nặng, phản xạ chậm hoặc mất tập trung, hãy dừng xe nghỉ ngơi ngay lập tức. Một giấc ngủ ngắn hoặc vận động nhẹ có thể giúp bạn tỉnh táo trở lại.

6. Chủ động quan sát và dự đoán tình huống

Ban đêm thường xuất hiện nhiều tình huống khó lường như xe không bật đèn, động vật băng qua đường hoặc người đi bộ bất ngờ. Luôn giữ sự tập trung cao độ, quan sát xa và sẵn sàng xử lý tình huống từ sớm.

Lái xe ban đêm không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cần sự tỉnh táo và kỷ luật. Khi áp dụng đúng những nguyên tắc trên, mỗi chuyến đi sẽ trở nên an toàn hơn, giúp bạn yên tâm tận hưởng hành trình dù trong điều kiện ánh sáng hạn chế.