Top 5 phụ kiện ô tô không thể thiếu giúp xe 'vượt nhiệt' mùa hè 23/04/2026 19:45

(PLO)- Khi nắng nóng lên đỉnh điểm, giải pháp không phải là “chịu trận” mà là trang bị đúng cách, để chiếc xe luôn mát mẻ, bền bỉ và mang lại cảm giác dễ chịu trên mọi hành trình.

Mùa hè với nền nhiệt có thể lên tới 40°C không chỉ gây khó chịu cho người lái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và hiệu suất vận hành của xe. Nhiệt độ cao khiến khoang nội thất trở nên ngột ngạt, các chi tiết nhanh xuống cấp và hệ thống làm mát phải hoạt động quá tải. Để chủ động bảo vệ "xế cưng" và nâng cao trải nghiệm di chuyển, việc trang bị những phụ kiện phù hợp là giải pháp thiết thực. Dưới đây là 5 phụ kiện ô tô không thể thiếu giúp xe "vượt nhiệt" hiệu quả trong mùa hè.

1. Tấm chắn nắng kính lái

Đây là phụ kiện đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm nhiệt độ khi đỗ dưới trời nắng. Tấm chắn nắng giúp phản xạ bức xạ mặt trời, hạn chế tình trạng vô lăng, bảng táp lô và ghế ngồi bị hấp nhiệt quá mức, từ đó giảm đáng kể thời gian làm mát khi khởi động xe.

2. Phim cách nhiệt chất lượng cao

Dán phim cách nhiệt là giải pháp lâu dài và hiệu quả để chống nóng cho xe. Phim chất lượng tốt có khả năng cản tia UV, giảm hấp thụ nhiệt và bảo vệ nội thất khỏi phai màu, nứt nẻ. Đồng thời, người ngồi trong xe cũng được bảo vệ tốt hơn trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Phim cách nhiệt chất lượng giúp chặn tia UV, giảm nhiệt và giữ nội thất luôn bền đẹp. Ảnh: wikiHow

3. Bọc vô lăng và ghế chống nóng

Vô lăng và ghế da có thể trở nên rất nóng khi xe đỗ ngoài trời lâu. Bọc vô lăng và áo ghế làm từ chất liệu thoáng khí, cách nhiệt tốt sẽ giúp giảm cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc, đồng thời tăng sự thoải mái trong suốt hành trình.

4. Quạt gió mini cho ô tô

Trong những ngày nắng gắt, hệ thống điều hòa có thể mất thời gian để làm mát toàn bộ khoang xe. Quạt gió mini hỗ trợ lưu thông không khí nhanh hơn, giúp phân bổ hơi lạnh đều hơn, đặc biệt hữu ích cho hàng ghế sau.

5. Dung dịch làm mát và kiểm tra hệ thống điều hòa

Dù không phải là phụ kiện "nhìn thấy được", nhưng việc bổ sung dung dịch làm mát và bảo dưỡng hệ thống điều hòa là yếu tố then chốt để xe vận hành ổn định trong mùa nóng. Hệ thống làm mát hoạt động hiệu quả sẽ giúp động cơ không bị quá nhiệt, đồng thời đảm bảo không gian trong xe luôn dễ chịu.